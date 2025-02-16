#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
495.28
518.41
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
495.28
518.41
5.44
Мир

Бритни Спирс заметили на свидании с бывшим возлюбленным

Бритни Спирс увидели на свидании с бывшим, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 17:10 Фото: Instagram/britneyspears
Американскую певицу Бритни Спирс заметили на свидании с бывшим возлюбленным Полом Ричардом Солизом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Page Six, артистка провела День Святого Валентина в компании Солиза: каталась по Лос-Анджелесу вместе с экс-возлюбленным и его детьми, а после они поужинали в заведении Jack-in-the-Box.

Отмечается, что папарацци засняли пару, когда Солиз покупал Спирс букет цветов. Сама поп-исполнительница пока никак не комментировала слухи о воссоединении.

Ранее Спирс рассталась с бойфрендом-уголовником и заявила, что больше не будет встречаться с мужчинами.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Ощутимое землетрясение зафиксировали у побережья южных Курил
Мир
17:44, Сегодня
Ощутимое землетрясение зафиксировали у побережья южных Курил
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: