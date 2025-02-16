Американскую певицу Бритни Спирс заметили на свидании с бывшим возлюбленным Полом Ричардом Солизом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Page Six, артистка провела День Святого Валентина в компании Солиза: каталась по Лос-Анджелесу вместе с экс-возлюбленным и его детьми, а после они поужинали в заведении Jack-in-the-Box.

Отмечается, что папарацци засняли пару, когда Солиз покупал Спирс букет цветов. Сама поп-исполнительница пока никак не комментировала слухи о воссоединении.

Ранее Спирс рассталась с бойфрендом-уголовником и заявила, что больше не будет встречаться с мужчинами.