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Культура и шоу-бизнес

Николас Кейдж снялся в фильме "Серфер"

Фильм &quot;Серфер&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 04:40 Фото: Instagram/roadsideattractionsfilms
26 февраля студия RoadsideFlix представила трейлер психологического триллера "Серфер" с Николасом Кейджем в главной роли, сообщает Zakon.kz.

В фильме Лоркана Финнегана мужчина возвращается на пляж своего детства, чтобы заняться серфингом вместе с сыном. Но его желанию покататься на волнах препятствует группа местных жителей. Оказалось, что их мантра гласит: "Здесь не живешь – здесь не серфишь".

"Униженный и разгневанный, герой оказывается втянутым в конфликт, который нарастает вместе с летней жарой и доводит его до предела", – говорится в описании.

Премьера фильма состоится 2 мая.

А популярная поп-исполнительница 66-летняя Мадонна приняла участие в тематической фотосессии для журнала CR Fashion book.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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