Николас Кейдж снялся в фильме "Серфер"

26 февраля студия RoadsideFlix представила трейлер психологического триллера "Серфер" с Николасом Кейджем в главной роли, сообщает Zakon.kz.

В фильме Лоркана Финнегана мужчина возвращается на пляж своего детства, чтобы заняться серфингом вместе с сыном. Но его желанию покататься на волнах препятствует группа местных жителей. Оказалось, что их мантра гласит: "Здесь не живешь – здесь не серфишь".

"Униженный и разгневанный, герой оказывается втянутым в конфликт, который нарастает вместе с летней жарой и доводит его до предела", – говорится в описании.

Премьера фильма состоится 2 мая.

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