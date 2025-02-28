Какими были бы итоги "Оскара", если бы победителей определяли на основе запросов в Яндекс Поиске

Yandex Qazaqstan выявил самых популярных в Казахстане номинантов на "Оскар" 2025 года. Для этого аналитики компании выяснили, про какие фильмы, режиссеров, актрис и актеров среди претендентов на награду чаще всего спрашивали казахстанские пользователи в Яндекс Поиске.

Лучший фильм

Фото: Yandex Qazaqstan

Судя по количеству запросов, победителем в этой категории стала "Субстанция". На второй строчке оказалась "Анора", на третьей – "Дюна: Часть вторая". А все десять фильмов-претендентов распределились в таком порядке:

Субстанция. Анора. Дюна: Часть вторая. Злая: Сказка о ведьме с Запада. Конклав. Бруталист. Эмилия Перес. Боб Дилан: Никому не известный. Мальчишки из "Никеля". Я все еще здесь.

Лучший режиссер

Фото: Yandex Qazaqstan

В этой категории победителем стал Шон Бэйкер с "Анорой" – про него наиболее часто спрашивали казахстанские пользователи среди всех пяти номинантов. На втором месте – Корали Фаржа с "Субстанцией", на третьем – Брэйди Корбет с "Бруталистом", а весь список выглядит так:

Шон Бэйкер, "Анора". Корали Фаржа, "Субстанция". Брэйди Корбет, "Бруталист". Джеймс Мэнголд, "Боб Дилан: Никому не известный". Жак Одиар, "Эмилия Перес".

Лучшая актриса

Фото: Yandex Qazaqstan

Среди актрис, претендующих на "Оскар", казахстанские пользователи чаще всего интересовались Деми Мур, сыгравшей в "Субстанции". Второе место досталось Майки Мэдисон ("Анора"), третье – Синтии Эриво ("Злая: Сказка о ведьме с Запада"). А топ-5 в этой номинации следующий:

Деми Мур, "Субстанция". Майки Мэдисон, "Анора". Синтия Эриво, "Злая: Сказка о ведьме с Запада". Карла Гаскон, "Эмилия Перес". Фернанда Торрес, "Я все еще здесь".

Лучший актер

Фото: Yandex Qazaqstan

В этой категории победил Тимоти Шаламе, исполнивший роль в драме "Боб Дилан: Никому не известный", – он лидирует среди претендентов по числу запросов. Второе место у Рэйфа Файнса ("Конклав"), третье – у Эдриана Броуди ("Бруталист"), а все пять номинантов распределились так:

Тимоти Шаламе, "Боб Дилан: Никому не известный". Рэйф Файнс, "Конклав". Эдриан Броуди, "Бруталист". Себастиан Стэн, "Ученик. Восхождение Трампа". Колман Доминго, "Синг-Синг".

О Yandex Qazaqstan

Yandex Qazaqstan – технологическая компания, которая создает продукты и сервисы на основе машинного обучения и нейросетей. Компания занимается разработкой и внедрением инновационных технологий, направленных на улучшение жизни пользователей и развитие цифровой среды в Казахстане. В стране уже работают поисковые, городские, облачные и развлекательные сервисы, также компания развивает образовательные и социальные проекты.