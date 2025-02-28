Какими были бы итоги "Оскара", если бы победителей определяли на основе запросов в Яндекс Поиске
Лучший фильм
Фото: Yandex Qazaqstan
Судя по количеству запросов, победителем в этой категории стала "Субстанция". На второй строчке оказалась "Анора", на третьей – "Дюна: Часть вторая". А все десять фильмов-претендентов распределились в таком порядке:
- Субстанция.
- Анора.
- Дюна: Часть вторая.
- Злая: Сказка о ведьме с Запада.
- Конклав.
- Бруталист.
- Эмилия Перес.
- Боб Дилан: Никому не известный.
- Мальчишки из "Никеля".
- Я все еще здесь.
Лучший режиссер
Фото: Yandex Qazaqstan
В этой категории победителем стал Шон Бэйкер с "Анорой" – про него наиболее часто спрашивали казахстанские пользователи среди всех пяти номинантов. На втором месте – Корали Фаржа с "Субстанцией", на третьем – Брэйди Корбет с "Бруталистом", а весь список выглядит так:
- Шон Бэйкер, "Анора".
- Корали Фаржа, "Субстанция".
- Брэйди Корбет, "Бруталист".
- Джеймс Мэнголд, "Боб Дилан: Никому не известный".
- Жак Одиар, "Эмилия Перес".
Лучшая актриса
Фото: Yandex Qazaqstan
Среди актрис, претендующих на "Оскар", казахстанские пользователи чаще всего интересовались Деми Мур, сыгравшей в "Субстанции". Второе место досталось Майки Мэдисон ("Анора"), третье – Синтии Эриво ("Злая: Сказка о ведьме с Запада"). А топ-5 в этой номинации следующий:
- Деми Мур, "Субстанция".
- Майки Мэдисон, "Анора".
- Синтия Эриво, "Злая: Сказка о ведьме с Запада".
- Карла Гаскон, "Эмилия Перес".
- Фернанда Торрес, "Я все еще здесь".
Лучший актер
Фото: Yandex Qazaqstan
В этой категории победил Тимоти Шаламе, исполнивший роль в драме "Боб Дилан: Никому не известный", – он лидирует среди претендентов по числу запросов. Второе место у Рэйфа Файнса ("Конклав"), третье – у Эдриана Броуди ("Бруталист"), а все пять номинантов распределились так:
- Тимоти Шаламе, "Боб Дилан: Никому не известный".
- Рэйф Файнс, "Конклав".
- Эдриан Броуди, "Бруталист".
- Себастиан Стэн, "Ученик. Восхождение Трампа".
- Колман Доминго, "Синг-Синг".
О Yandex Qazaqstan
Yandex Qazaqstan – технологическая компания, которая создает продукты и сервисы на основе машинного обучения и нейросетей. Компания занимается разработкой и внедрением инновационных технологий, направленных на улучшение жизни пользователей и развитие цифровой среды в Казахстане. В стране уже работают поисковые, городские, облачные и развлекательные сервисы, также компания развивает образовательные и социальные проекты.