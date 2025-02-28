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Культура и шоу-бизнес

Какими были бы итоги "Оскара", если бы победителей определяли на основе запросов в Яндекс Поиске

Какими были бы итоги Оскара, если бы победителей определяли на основе запросов, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 13:34 Фото: Yandex Qazaqstan
Yandex Qazaqstan выявил самых популярных в Казахстане номинантов на "Оскар" 2025 года. Для этого аналитики компании выяснили, про какие фильмы, режиссеров, актрис и актеров среди претендентов на награду чаще всего спрашивали казахстанские пользователи в Яндекс Поиске.

Лучший фильм

Фото: Yandex Qazaqstan

Судя по количеству запросов, победителем в этой категории стала "Субстанция". На второй строчке оказалась "Анора", на третьей – "Дюна: Часть вторая". А все десять фильмов-претендентов распределились в таком порядке:

  1. Субстанция.
  2. Анора.
  3. Дюна: Часть вторая.
  4. Злая: Сказка о ведьме с Запада.
  5. Конклав.
  6. Бруталист.
  7. Эмилия Перес.
  8. Боб Дилан: Никому не известный.
  9. Мальчишки из "Никеля".
  10. Я все еще здесь.

Лучший режиссер

Фото: Yandex Qazaqstan

В этой категории победителем стал Шон Бэйкер с "Анорой" – про него наиболее часто спрашивали казахстанские пользователи среди всех пяти номинантов. На втором месте – Корали Фаржа с "Субстанцией", на третьем – Брэйди Корбет с "Бруталистом", а весь список выглядит так:

  1. Шон Бэйкер, "Анора".
  2. Корали Фаржа, "Субстанция".
  3. Брэйди Корбет, "Бруталист".
  4. Джеймс Мэнголд, "Боб Дилан: Никому не известный".
  5. Жак Одиар, "Эмилия Перес".

Лучшая актриса

Фото: Yandex Qazaqstan

Среди актрис, претендующих на "Оскар", казахстанские пользователи чаще всего интересовались Деми Мур, сыгравшей в "Субстанции". Второе место досталось Майки Мэдисон ("Анора"), третье – Синтии Эриво ("Злая: Сказка о ведьме с Запада"). А топ-5 в этой номинации следующий:

  1. Деми Мур, "Субстанция".
  2. Майки Мэдисон, "Анора".
  3. Синтия Эриво, "Злая: Сказка о ведьме с Запада".
  4. Карла Гаскон, "Эмилия Перес".
  5. Фернанда Торрес, "Я все еще здесь".

Лучший актер

Фото: Yandex Qazaqstan

В этой категории победил Тимоти Шаламе, исполнивший роль в драме "Боб Дилан: Никому не известный", – он лидирует среди претендентов по числу запросов. Второе место у Рэйфа Файнса ("Конклав"), третье – у Эдриана Броуди ("Бруталист"), а все пять номинантов распределились так:

  1. Тимоти Шаламе, "Боб Дилан: Никому не известный".
  2. Рэйф Файнс, "Конклав".
  3. Эдриан Броуди, "Бруталист".
  4. Себастиан Стэн, "Ученик. Восхождение Трампа".
  5. Колман Доминго, "Синг-Синг".

О Yandex Qazaqstan

Yandex Qazaqstan – технологическая компания, которая создает продукты и сервисы на основе машинного обучения и нейросетей. Компания занимается разработкой и внедрением инновационных технологий, направленных на улучшение жизни пользователей и развитие цифровой среды в Казахстане. В стране уже работают поисковые, городские, облачные и развлекательные сервисы, также компания развивает образовательные и социальные проекты.

Айсулу Омарова
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