За год число запросов к Яндекс поиску в РК выросло на 10%

Казахстанские пользователи стали чаще искать информацию в интернете с помощью Яндекс Поиска: за год число их запросов к сервису увеличилось на 10%. Выросло и количество переходов из Поиска на другие сайты — также на 10%.

К таким выводам пришли аналитики Yandex Qazaqstan, изучив агрегированные обезличенные запросы пользователей на сервисе.

Доля Поиска по числу запросов в Казахстане превысила 25% относительно других поисковых сервисов, которые также доступны в стране. Каждый день казахстанские пользователи задают до 9 млн запросов к Поиску, из них до трети — на казахском языке.

С помощью нейросетей сервис дает ответы примерно на 2 млн запросов ежедневно, в том числе на казахском языке. При этом быстрее всего растет доля запросов именно на этом языке.

Казахстанские пользователи стали чаще не только искать информацию с помощью сервиса, но и переходить с него на различные сайты. По агрегированным обезличенным данным Яндекс Метрики, количество таких переходов за год увеличилось на 10%.

По мере того как востребованность Поиска в стране растет, казахстанский бизнес получает возможность всё более эффективно продвигаться с помощью сервиса Yandex Ads. Благодаря этому сервису компании могут автоматически показывать свою рекламу пользователям, когда те ищут товары и услуги в Поиске. Нейросетевые технологии Yandex Qazaqstan также помогают казахстанским брендам привлекать аудиторию и работать с ней на казахском языке.

"Рост числа запросов к Поиску в Казахстане обусловлен тем, что мы продолжаем развивать в Казахстане собственные технологии на основе нейросетей. Это делает поиск информации — в том числе на казахском языке — еще эффективнее и удобнее для пользователей. А еще мы наблюдаем рост количества переходов из Поиска на разные сайты. Это свидетельствует о том, что сервис не только помогает пользователям найти нужное в интернете, но и позволяет казахстанскому бизнесу увеличить трафик на свои сайты", — говорит директор по развитию Яндекс Поиска в Казахстане Улан Кайрбеков.

О Yandex Qazaqstan