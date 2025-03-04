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Культура и шоу-бизнес

Маргарита Симоньян показала свадебное видео с Кеосаяном

Маргарита Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном из ЗАГСа, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 06:40 Фото: pixabay
3 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала архивное видео по случаю годовщины их свадьбы с Тиграном Кеосаяном, сообщает Zakon.kz.

В своих соцсетях журналистка призвала молиться за ее мужа, который по-прежнему находится в критическом состоянии. Маргарита разместила трогательное видео с супругом. Поводом стала годовщина со дня росписи. Они живут вместе с 2012 года, но официально расписались три года назад.

"Сегодня годовщина нашего с Тиграном официального брака. Повторю для вас этот ролик. А сама смотреть не буду, иначе у меня разорвется сердце. Пожалуйста, не забывайте Тиграна, молитесь за него, просите Господа вернуть его нам. Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса. Спасибо большое", – написала медиаменеджер.

Первой супругой Кеосаяна была актриса Алена Хмельницкая. В их браке, который продлился 21 год, появились две дочери. С Маргаритой Симоньян у него трое детей – две дочери и сын.

2 марта на ледовом шоу фигурист Максим Наумов заплакал на льду после гибели родителей в авиакатастрофе, которая произошла 29 января в США.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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