Маргарита Симоньян показала свадебное видео с Кеосаяном

3 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала архивное видео по случаю годовщины их свадьбы с Тиграном Кеосаяном, сообщает Zakon.kz.

В своих соцсетях журналистка призвала молиться за ее мужа, который по-прежнему находится в критическом состоянии. Маргарита разместила трогательное видео с супругом. Поводом стала годовщина со дня росписи. Они живут вместе с 2012 года, но официально расписались три года назад.

Сегодня годовщина нашего с Тиграном официального брака. Повторю для вас этот ролик. А сама смотреть не буду, иначе у меня разорвется сердце. pic.twitter.com/3GhlimxpGG — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 3, 2025

"Сегодня годовщина нашего с Тиграном официального брака. Повторю для вас этот ролик. А сама смотреть не буду, иначе у меня разорвется сердце. Пожалуйста, не забывайте Тиграна, молитесь за него, просите Господа вернуть его нам. Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса. Спасибо большое", – написала медиаменеджер.

Первой супругой Кеосаяна была актриса Алена Хмельницкая. В их браке, который продлился 21 год, появились две дочери. С Маргаритой Симоньян у него трое детей – две дочери и сын.

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