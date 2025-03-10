СМИ сообщили о смерти актера из «Гарри Поттера» и "Доктора Кто"

На 64-м году жизни умер актер Саймон Фишер-Беккер, который стал известен участием в кинофраншизе "Гарри Поттер", а также играл в "Докторе Кто", сообщает Zakon.kz.

По информации портала Metro, пока причину смерти звезды не называют.

"Саймон Фишер-Беккер сыграл призрака Толстого Монаха – факультетского привидения Пуффендуя. Фанаты Поттера на форумах называли призрак символом уюта магической школы Хогвартс", – напоминает издание.

Фото: Instagram//harrypotter

Фишер-Беккер также сыграл в "Отверженных" Тома Хупера и культовом британском сериале "Доктор Кто", участие в котором сам артист называл "большой удачей" в его жизни.

Актер также блистал на театральной сцене. Вместе с Полом Скофилдом и Эйлин Аткинс он играл в спектаклях "Макбет" и "Одной ногой в могиле". В последнее время он был видеоблогером, а также написал короткие мемуары о своей жизни и карьере.

В сентябре 2024 года в возрасте 89 лет скончалась легендарная актриса Мэгги Смит. Одна из ее легендарных ролей – профессор Минерва Макгонагалл в фильмах о "Гарри Поттере".