Команда Димаша Кудайбергена анонсировала поездку артиста в Лондон
Фото: YouTube/Dimash Qudaibergen
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген в текущем году посетит Лондон, сообщает Zakon.kz.
О новом концерте 30-летнего артиста объявили в творческом центре "ДимашАли".
"12 ноября 2025 года в Лондоне на OVO Arena Wembley состоится шоу Stranger. Для концерта Димаш специально готовит новые композиции, чтобы порадовать своих давних поклонников и приветствовать новых зрителей", – говорится в сообщении, распространенном 12 марта.
Более подробную информацию о билетах можно найти на странице Кудайбергена и его команды.
10 марта 2025 года Димаш Кудайберген сделал важное заявление. Обращаясь к своей аудитории и мировой общественности, артист призвал в священный месяц Рамазан поделиться своими благословениями с семьями, пострадавшими от конфликтов и катастроф.
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