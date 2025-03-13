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Культура и шоу-бизнес

Команда Димаша Кудайбергена анонсировала поездку артиста в Лондон

Димаш Кудайберген, исполнитель, поездка, Лондон, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 18:56 Фото: YouTube/Dimash Qudaibergen
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген в текущем году посетит Лондон, сообщает Zakon.kz.

О новом концерте 30-летнего артиста объявили в творческом центре "ДимашАли".

"12 ноября 2025 года в Лондоне на OVO Arena Wembley состоится шоу Stranger. Для концерта Димаш специально готовит новые композиции, чтобы порадовать своих давних поклонников и приветствовать новых зрителей", – говорится в сообщении, распространенном 12 марта.

Более подробную информацию о билетах можно найти на странице Кудайбергена и его команды.

10 марта 2025 года Димаш Кудайберген сделал важное заявление. Обращаясь к своей аудитории и мировой общественности, артист призвал в священный месяц Рамазан поделиться своими благословениями с семьями, пострадавшими от конфликтов и катастроф.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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