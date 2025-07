Поклонница Димаша Кудайбергена исполнила свою мечту

Фото: Zakon.kz

Впервые композиция Димаша Кудайбергена "Love’s Not Over Yet" вошла в ротацию всех мексиканских станций Radio Disney – одного из крупнейших музыкальных радиобрендов мира, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 28 июля 2025 года из сайта dimashnews.com: "Инициатором события стала поклонница, вдохновленная выступлением Димаша в Будапеште в 2023 году. Ее личная мечта услышать голос артиста на Radio Disney вскоре переросла в международную кампанию, поддержанную фан-сообществом Dears из более чем 30 стран". Отмечается, что с помощью социальных сетей, в частности платформы X (бывший Twitter), поклонники вывели хэштег #DimashRadioDisney в тренды в конце сентября 2024 года. "Это привлекло внимание ведущих и продюсеров радиостанции в Мексике. Ведущая Radio Disney в Пачуке Бриссия и продюсер эфира Эдуардо поддержали идею и обратились к программному отделу с предложением включить Димаша в плейлист радиостанции". Команда Димаша Кудайбергена Благодаря их участию и активности поклонников песня "Love’s Not Over Yet" теперь звучит в эфире Radio Disney по всей Мексике. "Мы с радостью представляем прекрасный проект, реализованный фан-клубом Dimash Kudaibergen Dears Mexico с огромной отдачей и любовью – песня "Love’s Not Over Yet" включена в ротацию Radio Disney по всей Мексике. Мы надеемся, что эта инициатива вдохновит фан-сообщества в других странах, где также вещает Radio Disney – например, в Аргентине, Уругвае, Перу и многих других". Фан-клуб Dimash Kudaibergen Dears Mexico 24 июля 2025 года Димаш Кудайберген сообщил долгожданную новость поклонникам из Нью-Йорка.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: