Первый интерактивный концерт в Казахстане, где публика управляет шоу в реальном времени

1 мая Almaty Arena примет концерт, который перевернет привычное представление о лайвах. Red Bull Jukebox – первый в Казахстане интерактивный музыкальный формат, где зритель не просто наблюдатель, а полноценный режиссер.

Песни, жанры, образы – здесь выбираешь ты. В центре этого эксперимента – артист, чья искренность и энергия давно полюбились слушателям: Sadraddin.

"Это не просто концерт. Это возможность сделать что-то впервые – вместе с аудиторией. Я никогда не боялся экспериментов, но такой формат – это уже не про вызов, это про доверие между артистом и публикой", – признается Садраддин.

Для него этот проект – не просто новое шоу, а возвращение к себе настоящему. "Я с детства выступаю, прошел сотни конкурсов. Но когда ты впервые выходишь перед 30 тыс. людей – это другое. Я до сих пор помню ту первую мысль на сцене: "Дыши. Это твой момент".

Концепция Red Bull Jukebox проста: каждую неделю публикуются опросы – от жанра и стиля до того, в каком образе выйти на сцену. Ты голосуешь – и шоу собирается в реальном времени. А финальный аккорд – голосование прямо на площадке в день концерта. Больше никаких монологов со сцены. Только диалог.

"Раньше ты просто выходил, пел, старался держать зал. Здесь зал сам держит шоу. Это по-настоящему круто. Даже немного страшно – но в хорошем смысле", – говорит артист. И добавляет: "Если выберут рок – значит, будет рок. Для меня главное – чтобы каждый в зале почувствовал: это был его вечер".

Формат Red Bull Jukebox уже успешно прошёл в Японии, США и странах Западной Европы, и везде вызывал бурю эмоций и восторженные отклики. Казахстан станет следующей страной, где зрители смогут влиять на шоу в реальном времени.

Он не скрывает, что волнение будет. Но он к нему готов. "Red Bull Jukebox – это момент, когда ты можешь выйти за рамки. Не просто удивить, а создать вместе. И я рад, что впервые это случится именно в Казахстане".

В детстве он хотел стать футболистом. Но выбрал сцену. Песни начал писать в 15. Первая – "Алия" – до сих пор вызывает мурашки у его слушателей. А самые личные песни, которые он так и не решился выпустить, лежат в архиве. "Некоторые песни как дневник. Ты не всегда готов открыть его для всех".

На вопрос, какие треки он бы пел бесконечно, не задумываясь, он отвечает: "Айға қарап" и "Ант". Потому что одна про любовь, вторая – про жизнь. Это мои внутренние диалоги со слушателем".

Сегодня он готов исполнить свои песни даже в опере – если того захочет зритель. "Я не ограничиваю себя. Главное – чтобы это было честно. Чтобы люди чувствовали, что это не игра".

Кроме голосований, любой может принять участие в конкурсе и получить шанс выйти на сцену с Садраддином. Ты поешь его песню "Айға қарап" в своей интерпретации или исполняешь инструментал – и, возможно, именно ты окажешься рядом с ним на сцене.

Такого ты еще не видел. 1 мая. Almaty Arena. Red Bull Jukebox: шоу твоего выбора.

Следи за соцсетями Sadraddin-а и заходи на сайт Red Bull Jukebox – голосуй, влияй, создавай!

Партнерский материал.