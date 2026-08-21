Казахстан готовится к концертам Энрике Иглесиаса: до первых шоу осталось две недели

До концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане остается около двух недель. Уже 3 сентября артист выступит в Астане на Astana Arena, а 5 сентября – на Центральном стадионе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Вместе с приближением концертов сокращается и количество доступных мест. Билеты начинаются от 45 000 тенге, однако самые доступные категории уже практически разобраны.

Становится меньше и секторов, где у зрителей пока остается возможность выбирать места. Организаторы предупреждают: откладывать покупку билетов до последних дней рискованно – желающим попасть на концерты Энрике Иглесиаса стоит выбрать места уже сейчас.

Фото: пресс-офис Энрике Иглесиаса

Интерес к концертам объясним не только возможностью вживую услышать Hero, Bailando, Escape, Ring My Bells, Tonight, Súbeme La Radio и другие хиты.

Казахстанскую публику ждет не просто сет из главных хитов Иглесиаса. Одна из особенностей его живых выступлений – постоянное взаимодействие со зрителями. На концертах артист спускается со сцены к поклонникам, появляется на дополнительных площадках ближе к трибунам, общается с залом и приглашает зрителей на сцену. В разные годы именно такие эпизоды становились одними из самых обсуждаемых моментов его шоу.

Именно из стремления быть ближе к зрителям появился один из узнаваемых элементов концертов Энрике – дополнительная сцена прямо в центре зала, соединенная с основной специальным подиумом. Идея родилась после того, как на одном из концертов Иглесиас спонтанно покинул сцену и продолжил выступление прямо среди поклонников. Позже его команда превратила этот момент в часть постановки: теперь артист может проводить часть шоу буквально в окружении зрителей, сокращая дистанцию между собой и многотысячным стадионом.

За свою карьеру Энрике Иглесиас продал более 180 миллионов музыкальных релизов, его песни возглавляли мировые чарты, а Billboard присвоил ему звание Top Latin Artist of All Time. За десятилетия гастролей артист выступал на крупнейших площадках мира, а теперь два стадионных шоу пройдут и в Казахстане: 3 сентября — на Astana Arena в Астане, 5 сентября — на Центральном стадионе Алматы.

Билеты доступны в Freedom SuperApp и на Ticketon.kz. Приобрести билеты и выбрать доступные места можно уже сейчас, однако наиболее востребованные категории билетов постепенно заканчиваются.

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