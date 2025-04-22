Чемпион мира по борьбе из Казахстана опубликовал первое свадебное фото с женой

Борец вольного стиля Ризабек Айтмухан, сотворивший в сентябре 2023 года сенсацию и вписавший свое имя в историю казахстанского спорта, сыграл свадьбу в Астане. Сегодня он поделился первым снимком с женой, сделанным во время торжества, сообщает Zakon.kz.

Черно-белую фотографию именитый спортсмен опубликовал 22 апреля 2025 года в своем Instagram. Под публикацией Ризабек был немногословен и оставил лишь смайлик в виде белого сердца.

Более открытой оказалась теперь уже супруга Айтмухана. Известно, что ее зовут Фируза и что она является мастером спорта по гимнастике. Она поделилась на своей странице видео и фотографиями со свадьбы.

Также известно, что на торжестве побывал Серик Сапиев.

Подробнее о свадьбе рассказал автор паблика alga.peterburg.

Отметим, что Ризабек Айтмухан стал первым в истории Казахстана чемпионом мира по вольной борьбе, завоевав золотую медаль в весовой категории до 92 кг на чемпионате мира 2023 года в Белграде.