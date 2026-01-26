В семье чемпиона мира по борьбе из Казахстана – пополнение

Борец вольного стиля Ризабек Айтмухан, сотворивший в сентябре 2023 года сенсацию и вписавший свое имя в историю казахстанского спорта, впервые стал отцом, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 25 января 2026 года, стало известно из Instagram его супруги Фирузы.

Фото: Instagram/firuuuzka

"Любимки, поздравляю вас", – написали друзья и родственники, фотографии которых Фируза репостнула к себе в Stories.

Также из поздравлений стало известно, что у супругов-спортсменов родилась девочка.

"Поздравляю с рождением дочери... Золотые наши, поздравляю с выпиской доченьки", – подписаны снимки.

О том, что Ризабек Айтмухан сыграл свадьбу в Астане, стало известно 22 апреля 2025 года. В этот день спортсмен опубликовал лишь одну черно-белую фотографию с возлюбленной.

Более открытой оказалась супруга Ризабека, которая поделилась на своей странице серией свадебных фото и видео. Известно, что ее зовут Фируза, является мастером спорта по гимнастике.

Отметим, что Ризабек Айтмухан стал первым в истории Казахстана чемпионом мира по вольной борьбе, завоевав золотую медаль в весовой категории до 92 кг на чемпионате мира 2023 года в Белграде.

Материал по теме Грандиозными планами поделился казахстанский борец, выигравший три ЧМ

В октябре 2025 года Ризабек Айтмухан стал бронзовым призером молодежного ЧМ в Сербии, а в ноябре завоевал "серебро" на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.