В Жамбылской области впервые создана казахская сказка с помощью ИИ
Это стало результатом стремления дизайнеров телеканала идти в ногу со временем и осваивать работу с ИИ – направление, которое начали внедрять республиканские телеканалы. Недавно президент на Национальном курултае также подчеркнул важность развития этой сферы.
В связи с этим телеканал "JAMBYL" начал создавать сказки для своих маленьких зрителей.
На сегодня представлена первая анимационная казахская сказка, созданная с помощью искусственного интеллекта.
История о дружбе маленькой мышки и огромного льва станет прекрасным подарком для наших юных зрителей.
Фото: АО "РТРК "Qazaqstan"
Каждый кадр – это сочетание творчества и интеллекта. Каждое изображение – это образ надежды и веры. Теперь, чтобы воплотить мечту, нужны не только воображение, но и современные технологии.
В целом на телеканале "JAMBYL" трудятся 67 человек. Регулярно выходят 33 передачи, более 70% из которых – собственное производство. Пять раз в неделю телеканал проводит прямые эфиры в разных форматах, а ежедневная новостная программа "Айқын Ақпарат" выходит в прямом эфире трижды в день.