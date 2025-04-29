#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
513.68
583.03
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
513.68
583.03
6.24
Культура и шоу-бизнес

В Жамбылской области впервые создана казахская сказка с помощью ИИ

Казахстан, сказка, мультфильм, Жамбылская область, ИИ, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 17:31 Фото: pixabay
Жамбылский областной филиал АО "РТРК "Qazaqstan", который в 2024 году отметил свое 35-летие, впервые в регионе создал казахскую сказку с использованием искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Zakon.kz.

Это стало результатом стремления дизайнеров телеканала идти в ногу со временем и осваивать работу с ИИ – направление, которое начали внедрять республиканские телеканалы. Недавно президент на Национальном курултае также подчеркнул важность развития этой сферы.

В связи с этим телеканал "JAMBYL" начал создавать сказки для своих маленьких зрителей.

На сегодня представлена первая анимационная казахская сказка, созданная с помощью искусственного интеллекта.

История о дружбе маленькой мышки и огромного льва станет прекрасным подарком для наших юных зрителей.

Фото: АО "РТРК "Qazaqstan"

Каждый кадр – это сочетание творчества и интеллекта. Каждое изображение – это образ надежды и веры. Теперь, чтобы воплотить мечту, нужны не только воображение, но и современные технологии.

В целом на телеканале "JAMBYL" трудятся 67 человек. Регулярно выходят 33 передачи, более 70% из которых – собственное производство. Пять раз в неделю телеканал проводит прямые эфиры в разных форматах, а ежедневная новостная программа "Айқын Ақпарат" выходит в прямом эфире трижды в день.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Сабина Алтынбекова раскрыла, общается ли бывший муж с сыном и нашла ли она новую любовь
Культура и шоу-бизнес
17:30, Сегодня
Сабина Алтынбекова раскрыла, общается ли бывший муж с сыном и нашла ли она новую любовь
Яну Рудковскую заметили в ЦОНе в Астане: что она там делала
Культура и шоу-бизнес
16:49, Сегодня
Яну Рудковскую заметили в ЦОНе в Астане: что она там делала
Казахстанка отдала 400 тысяч тенге за "чудо от Баян Алагузовой"
Культура и шоу-бизнес
16:48, Сегодня
Казахстанка отдала 400 тысяч тенге за "чудо от Баян Алагузовой"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: