В Жамбылской области впервые создана казахская сказка с помощью ИИ

Жамбылский областной филиал АО "РТРК "Qazaqstan", который в 2024 году отметил свое 35-летие, впервые в регионе создал казахскую сказку с использованием искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Zakon.kz.

Это стало результатом стремления дизайнеров телеканала идти в ногу со временем и осваивать работу с ИИ – направление, которое начали внедрять республиканские телеканалы. Недавно президент на Национальном курултае также подчеркнул важность развития этой сферы.

В связи с этим телеканал "JAMBYL" начал создавать сказки для своих маленьких зрителей.

На сегодня представлена первая анимационная казахская сказка, созданная с помощью искусственного интеллекта.

История о дружбе маленькой мышки и огромного льва станет прекрасным подарком для наших юных зрителей.

Фото: АО "РТРК "Qazaqstan"

Каждый кадр – это сочетание творчества и интеллекта. Каждое изображение – это образ надежды и веры. Теперь, чтобы воплотить мечту, нужны не только воображение, но и современные технологии.

В целом на телеканале "JAMBYL" трудятся 67 человек. Регулярно выходят 33 передачи, более 70% из которых – собственное производство. Пять раз в неделю телеканал проводит прямые эфиры в разных форматах, а ежедневная новостная программа "Айқын Ақпарат" выходит в прямом эфире трижды в день.