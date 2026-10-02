В Астане открылся международный фестиваль фильмов, созданных с помощью ИИ

В Астане состоялась церемония открытия международного фестиваля Astana AI Film Festival, посвященного фильмам, созданным с использованием искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в рамках мероприятия выступили основатель фестиваля Алмас Жали, генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, основатель Network School Баладжи Шринивасан, участник фестиваля Джамин Таскер, а также председатель жюри Astana AI Film Festival Одри Азуле.

Участники церемонии обсудили развитие искусственного интеллекта, его влияние на творческие индустрии и новые возможности, которые технологии открывают перед кинематографистами и авторами.

Astana AI Film Festival объединил представителей киноиндустрии, технологического сектора и креативного сообщества из разных стран. В рамках фестиваля проходят конкурс фильмов, созданных с применением ИИ, а также мероприятия, посвященные перспективам развития технологий в сфере искусства.

Ранее Токаев рассказал о потенциале искусственного интеллекта в кино.