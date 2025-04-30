Мультфильм "Желаяк" покажут в казахстанских кинотеатрах с 1 мая

С 1 мая 2025 года в прокат выйдет полнометражный анимационный фильм "Желаяк" телеканала "Балапан", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в телерадиокорпорацию "Казахстан", "Желаяк" – полное приключений, анимационное произведение. Главный герой – 6-летний Алем, обладающий особыми способностями. Злодейка по имени Мыстан, которая хочет обладать всеми способностями мира, будет противником мальчика. А Алем будет полон решимости защищать общество от зла и опасности.

"Идея проекта "Желаяк" – донести жизненные ценности. С помощью этого мультфильма мы постарались показать борьбу добра со злом, победу добродетели и честности, настоящее мужество. Элементы научной фантастики в проекте помогают развивать детское воображение. В целом "Желаяк" – это современная адаптация событий казахской мифологии", – пояснили в творческой группе проекта.

Анимационный фильм будет показан в кинотеатрах всех городов страны с 1 мая.