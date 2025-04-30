#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
512.32
582.92
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
512.32
582.92
6.29
Культура и шоу-бизнес

Мультфильм "Желаяк" покажут в казахстанских кинотеатрах с 1 мая

Фильм Желаяк, афиша, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 16:45 Фото: Qazaqstan Ұлттық Телеарнасы
С 1 мая 2025 года в прокат выйдет полнометражный анимационный фильм "Желаяк" телеканала "Балапан", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в телерадиокорпорацию "Казахстан", "Желаяк" – полное приключений, анимационное произведение. Главный герой – 6-летний Алем, обладающий особыми способностями. Злодейка по имени Мыстан, которая хочет обладать всеми способностями мира, будет противником мальчика. А Алем будет полон решимости защищать общество от зла и опасности.

"Идея проекта "Желаяк" – донести жизненные ценности. С помощью этого мультфильма мы постарались показать борьбу добра со злом, победу добродетели и честности, настоящее мужество. Элементы научной фантастики в проекте помогают развивать детское воображение. В целом "Желаяк" – это современная адаптация событий казахской мифологии", – пояснили в творческой группе проекта.

Анимационный фильм будет показан в кинотеатрах всех городов страны с 1 мая.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Почему Яну Рудковскую в ЦОНе Астаны лично сопровождал глава госкорпорации
Культура и шоу-бизнес
18:01, Сегодня
Почему Яну Рудковскую в ЦОНе Астаны лично сопровождал глава госкорпорации
Пятилетняя казахстанка лихо управляет большим оркестром: посмотрите на это
Культура и шоу-бизнес
16:55, Сегодня
Пятилетняя казахстанка лихо управляет большим оркестром: посмотрите на это
Филипп Киркоров порадовал фанатов в свой день рождения
Культура и шоу-бизнес
16:51, Сегодня
Филипп Киркоров порадовал фанатов в свой день рождения
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: