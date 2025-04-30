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Общество

Похолодание, град и осадки: прогноз погоды в Казахстане на 1 мая

Похолодание, град и осадки: прогноз погоды в Казахстане на 1 мая, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 17:28 Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящий праздничный четверг, 1 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в День единства народа погода без осадков ожидается лишь на севере и в центре страны.

"На погоду большей части Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронты, в связи с чем ожидаются дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока – осадки (дождь, снег), на западе и юго-востоке Казахстана – град... По республике прогнозируются усиление ветра, на юго-востоке с пыльной бурей, в ночные и утренние часы – туман", – говорится в прогнозе.

Также прогнозируется похолодание.

"На западе, востоке Костанайской области, на севере, востоке области Улытау, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, на западе, юге, востоке Акмолинской, на юго-востоке Северо-Казахстанской, на западе, юге Павлодарской, на западе, севере области Абай ожидаются заморозки -1-4°C. На северо-востоке Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1°C".РГП "Казгидромет"

Вместе с тем в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, на западе, в центре Алматинской, на юге Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, на северо-востоке, востоке, в центре Мангистауской области, в центре области Улытау, на западе, юге области Жетысу, на северо-западе, юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

"В ближайшие двое суток на горных реках юга и юго-востока республики будут наблюдаться колебания водности. На р. Есиль (СКО) будут наблюдаться подъемы уровней воды", – говорится в гидрологическом прогнозе.

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 17:28
От заморозков до 30°C: что ждет Астану, Алматы и Шымкент в первые дни мая

Ранее сообщалось, что сильные дожди, снег и холод вновь надвигаются на Казахстан.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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