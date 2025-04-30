Похолодание, град и осадки: прогноз погоды в Казахстане на 1 мая
По данным РГП "Казгидромет", в День единства народа погода без осадков ожидается лишь на севере и в центре страны.
"На погоду большей части Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронты, в связи с чем ожидаются дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока – осадки (дождь, снег), на западе и юго-востоке Казахстана – град... По республике прогнозируются усиление ветра, на юго-востоке с пыльной бурей, в ночные и утренние часы – туман", – говорится в прогнозе.
Также прогнозируется похолодание.
"На западе, востоке Костанайской области, на севере, востоке области Улытау, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, на западе, юге, востоке Акмолинской, на юго-востоке Северо-Казахстанской, на западе, юге Павлодарской, на западе, севере области Абай ожидаются заморозки -1-4°C. На северо-востоке Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1°C".РГП "Казгидромет"
Вместе с тем в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, на западе, в центре Алматинской, на юге Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, на северо-востоке, востоке, в центре Мангистауской области, в центре области Улытау, на западе, юге области Жетысу, на северо-западе, юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.
"В ближайшие двое суток на горных реках юга и юго-востока республики будут наблюдаться колебания водности. На р. Есиль (СКО) будут наблюдаться подъемы уровней воды", – говорится в гидрологическом прогнозе.
Ранее сообщалось, что сильные дожди, снег и холод вновь надвигаются на Казахстан.