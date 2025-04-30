В Туркестане прошел республиканский конкурс среди молодых поэтов на тему правопорядка

В целях укрепления идеологии закона и порядка департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области и акимат Туркестанской области провели республиканский поэтический конкурс молодых поэтов "Адал ұрпақ – ұлт болашағы".

В мероприятии, организованном в целях формирования антикоррупционной культуры и пропаганды принципов честности, приняли участие молодые поэты из городов республиканского значения и областей.

Участники конкурса представили свои произведения на такие темы, как "Адал ұрпақ – ұлт болашағы", "Түрленген, гүлденген Түркістан". Также молодые поэты посвятили произведения 80-летию Великой Победы, выразив уважение ветеранам и героям войны.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

На открытии мероприятия выступили руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области Мурат Толеубаев, заместитель акима области Ертай Алтаев. Они отметили, что важно пропагандировать антикоррупционные ценности среди молодежи и привлекать к работе активистов школьных клубов "Адал ұрпақ".

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Решением жюри первое место в мушайре заняла молодая атырауская поэтесса Долорес Русланкызы. Второе место досталось Аксуйкиму Избасару из Шымкента и Айбеку Бердышу из Туркестана. Третье место разделили Адина Омаргазина из области Абай и Касымхан Исахан из Туркестанской области.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Молодым участникам вручили призы имени акына-айтыскера Асельхан Калыбековой и поэта Каныбека Сарыбаева, а также специальные призы областного управления общественного развития. Кроме того, семерым участникам были вручены поощрительные призы и благодарственные письма.

Отметим, конкурс прошел при поддержке благотворительного общественного фонда "Алтын орда".