В Туркестане рассмотрены коррупционные риски в сфере образования, дорожной отрасли и государственных закупок

Сегодня состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции при акимате Туркестанской области.

В заседании комиссии приняли участие аким области Дархан Сатыбалды, руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области Мурат Тюлеубаев, руководители государственных и правоохранительных органов, а также управлений, акимы районов и городов. На повестке рассмотрены итоги внешнего анализа коррупционных рисков в дорожной сфере, реализации пилотного проекта в рамках реализация пилотного проекта по автоматизации процессов в сфере образования, а также в сфере осуществления государственных закупок.

Сначала были заслушаны доклады руководителя Управления превенции Департамента Антикоррупционной службы по Туркестанской области Нурлана Кудайбергенова и руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Куатжана Жуматаева об итогах внешнего анализа коррупционных рисков в дорожной сфере и проводимой работе по профилактике коррупции в этой сфере.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

По итогам внешнего анализа отмечено, что в этой сфере выявлены риски необоснованного увеличения стоимости проекта, неэффективного планирования, определения поставщиков, увеличения сумм путем заключения дополнительных договоров, приемки некачественных работ, о принимаемых мерах по исполнению профильным управлением рекомендации по их устранению.

На повестке дня рассмотрена работа, реализуемая в рамках реализации пилотного проекта автоматизации цифровой вычислительной системы по устранению коррупции в организациях образования

На заседании озвучен и ход проводимой работы по профилактике противодействия коррупции в сфере государственных закупок и ответственности первых руководителей за коррупционные преступления подчиненных.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Председатель комиссии Дархан Амангельдиевич поручил устранить все недостатки по вопросам, рассмотренным на заседании. Качественно выполнять рекомендации внесенных по результатам внешнего анализа коррупционных рисков. Усилить технический надзор в дорожной сфере.

Кроме этого, указано на необходимость повышения квалификации бухгалтеров в образовательных учреждениях и проведения тщательного анализа при расходовании финансовых средств в сфере государственных закупок.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

При этом им было отмечено, что каждый тенге государственного бюджета должн быть эффективно потрачен на благо страны.

Руководителям управлений, акимам районов и городов поручаю активизировать работу по противодействию коррупции, усилить контроль и продолжить работу в этом направлении, заключил аким области.

Руководитель Департамента антикоррупционной службы по Туркестанской области Мурат Тулеубаев отметил готовность продолжения совместной работы по устранению коррупционных рисков в каждой отрасли.

По итогам заседания ответственным руководителям, акимам районов сделаны замечания со стороны акима области Дархана Сатыбалды и членов комиссии, даны соответствующие поручения.