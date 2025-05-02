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Культура и шоу-бизнес

Скончался экс-барабанщик группы "Ария"

Игорь Молчанов, музыкант, барабанщик, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 18:33 Фото: Telegram-каналл группы "Мастер"
Бывший барабанщик группы "Ария" Игорь Молчанов скончался в Бельгии на 64-м году жизни. Барабанщик принял участие в записи альбома "С кем ты?", после чего с другими музыкантами основал группу "Мастер", сыграв на ударных на первых двух пластинках коллектива, сообщает Zakon.kz.

О кончине известного советского рок-музыканта сообщил в Telegram-канале группы "Мастер" ее лидер Алик Грановский.

"Ушел из жизни Игорь Молчанов, первый барабанщик группы "Мастер". После наших европейских гастролей в 1991 году Игорь решил остаться в Бельгии, где и проживал до сих пор", – сообщил Грановский.

Музыкант принес соболезнования родным и близким бывшего коллеги и отметил, что его вклад в творчество группы навсегда останется с музыкантами. Грановский рассказал также, что познакомился с Молчановым в 1983 году, а уже спустя два года стал членом группы "Поющие сердца", которая в дальнейшем и стала "Арией".

Ударник был одним из создателей группы "Мастер". Именно он предложил это название для коллектива. После европейских гастролей группы в 1991 году Молчанов решил остаться жить в Бельгии. С 1994 года он играл на ударных в бельгийской группе Cryme, которая стала одной из популярных в этом жанре в стране.

Ранее сообщалось, что в возрасте 92 лет из-за осложнений на фоне длительной пневмонии ушел из жизни народный артист России Бедрос Киркоров.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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