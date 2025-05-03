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Культура и шоу-бизнес

Противникам шоу Меган Маркл угрожают судом

Меган Маркл продолжает раскручивать свое кулинарное шоу, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 08:08 Фото: Instagram/meghan
Netflix начал рассылать письма селебрити, которые критикуют кулинарные таланты герцогини Сассекской, сообщает Zakon.kz.

Знаменитый шеф-повар Джеймсон Стокс утверждает, что Netflix пригрозил ему судебным иском после того, как он публично осудил шоу Меган Маркл "С любовью, Меган", пишет New York Post. 41-летний шеф-повар, который ранее готовил для короля Чарльза и других королевских особ, раскритиковал сериал герцогини Сассекской, заявив, что он "ужасный" и "больно смотреть".

"Я получил письмо с предупреждением от адвоката Netflix после того, как выступил против нее. Я их здорово разозлил. Netflix это не понравилось, и они начали преследовать меня", – утверждает звездный повар.

Ссылкой на публикацию о себе в этом конфликте он поделился 2 мая в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/worldofjameson

Читатели встали на сторону профессиональных поваров, осуждая угрозы. По их мнению, Меган выбрала не самый лучший способ поднять рейтинг своему шоу.

Певица Кэти Перри нашла силы ответить на нападки после полета в космос и старта новых гастролей.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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