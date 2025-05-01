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Культура и шоу-бизнес

Кэти Перри ответила на хейт после полета в космос и новых гастролей

Кэти Перри ответила на нападки в интернете после полета в космос, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 06:44 Фото: Instagram/katyperry
30 апреля Кэти Перри оставила эмоциональный комментарий, в котором объяснила, как нападки в соцсетях повлияли на нее, сообщает Zakon.kz.

Сделала это певица под постом поклонника в Instagram. Оказалось, что фанаты оплатили рекламный щит в поддержку певицы.

Так в комментарии Перри назвала интернет "свалкой для неуравновешенных и неисцеленных" людей и заявила, что хейтеры сделали из нее "человеческую пиньяту". При этом добавила, что она может "продолжать оставаться верной себе, открытой и честной" благодаря тем, кто поддерживает ее.

Ранее певица стала участницей женского космического экипажа. Суборбитальный полет продлился 11 минут и прошел в рамках программы космического туризма Blue Origin.

Многие, включая знаменитостей, раскритиковали полет, заявив, что это бессмысленная и дорогостоящая акция, проведенная лишь для рекламы космического туризма и что это смотрится нелепо в период экономических трудностей. Также люди посчитали, что с помощью женского экипажа компания решила привлечь внимание, используя "псевдофеминизм" ради выгоды, а на самом деле полет не имеет ничего общего с прогрессом или борьбой за права женщин.

Нападки на певицу продолжаются и по сей день. Теперь они связаны с началом ее концертного тура Lifetimes, который на днях стартовал в Мексике. Певицу раскритиковали за неудачную хореографию и постановку.

Также стало известно, что организаторы песенного конкурса "Евровидение" запретят участникам демонстрировать символику ЛГБТ.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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