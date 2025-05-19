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Культура и шоу-бизнес

Снимается кино: проведен кастинг для фильма "Сказ о розовом зайце 2 – Бұзылған қан"

Проведен кастинг для фильма &quot;Сказа о розовом зайце 2, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 13:55 Фото: АО "Казахфильм" и Tiger Films
Так, стало известно, что главные роли во второй части легендарной франшизы исполнят актеры Рауан Ахмедов, Абильмансур Сериков, рэп-исполнитель Асхат Рысбеков, известный под псевдонимом V $ X V PRiNCE (Асха Принц), а также стэндап-комик Евгений Чебатков.

Кого именно воплотят на экране актеры, пока не уточняется.

Съемочный процесс запланирован на лето этого года и пройдет не только в Алматы, но и в других городах Казахстана, таких как Щучинск и Астана. Оператором выступит Багдат Аргинов.

Детали второй части пока не раскрываются, однако создатели обещают зрелищный экшн-боевик с элементами драмы. Сценарий разрабатывался Сержаном Серикпаем и Саматом Сыржаном. Премьера фильма запланирована на 1 января 2026 года.

Производством и финансированием картины занимается продюсерская компания Tiger Films совместно с АО "Национальная студия "Казахфильм" им. Ш. Айманова. При этом финансирование выделяется 100% компанией Tiger Films. Со стороны АО "Казахфильм" предоставляется только техническое оснащение и право использования франшизы. По предварительным планам обеих студий, данный проект точно не последний, впереди ожидаются римейки известных исторических картин, а также съемки новых историй.
Вышедшая в прокат в 2010 году криминальная драма "Сказ о розовом зайце" сразу же стала одной из самых обсуждаемых и кассовых картин своего времени. История фильма повествует о молодом провинциальном парне по имени Ерлан, который приезжает в большой город за мечтой о красивой жизни. Однако здесь он попадает в общество "золотой молодежи", и для того, чтобы сохранить свои моральные принципы, ему многое придется пережить и испытать.

Продюсерская компания Tiger Films существует на рынке Казахстана с 2021 года, и к сегодняшнему дню ее фильмография насчитывает уже 49 картин. В числе самых успешных – комедийная франшиза "Бишарашки", ромкомы "Арамызда Стамбұл", "Байдың қызын аламын", "Бойдақ күйеу – Женатый холостяк", "Дубай любой ценой" и др.

Партнерский материал

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Айсулу Омарова
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