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Культура и шоу-бизнес

Меган Маркл опубликовала видео с принцем Гарри из роддома

Меган Маркл в день рождения дочери поделилась снимками и видео из роддома, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 07:44 Фото: Instagram/meghan
Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл в день рождения дочери Лилибет поделилась снимками и видео из роддома, сообщает Zakon.kz.

Роликом она поделилась в Instagram. На кадрах Маркл танцует с большим животом, а рядом с ней танцует и ее муж. 

"Оба наших ребенка родились на неделю позже положенного срока... так что, когда острая еда, все эти прогулки и иглоукалывание не помогли, оставалось только одно!" – подписала пост герцогиня Сассекская.
"С днем рождения, наша прекрасная девочка! В этот день четыре года назад она появилась в нашей жизни – и каждый день благодаря этому все ярче и лучше. Спасибо всем, кто посылает любовь и празднует ее особенный день!" – отметила Маркл.

Также она поделилась снимком принца Гарри и дочери, подписав пост: "Папина маленькая девочка и любимый искатель приключений. С днем рождения, Лили!"

Маркл родила Лилибет 4 июня 2021 года. Также у них с Гарри есть сын – принц Арчи, которого они приветствовали в мае 2019 года.

Ранее сообщалось, что новый скандал разгорелся вокруг герцогини Сассекской – ей грозит иск на 10 млн долларов. Проживающая в штате Мэриленд американка Робин Патрик заявила, что получила серьезные травмы после того, как повторила рецепт соли для ванны из проекта "С любовью, Меган".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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