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Мир

Меган Маркл грозит иск на 10 миллионов долларов

На Меган Маркл подали в суд, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 08:50 Фото: pixabay
Новый скандал разгорелся вокруг герцогини Сассекской, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Independent, это связано с ее шоу на Netflix. Проживающая в штате Мэриленд американка Робин Патрик заявила, что получила серьезные травмы после того, как повторила рецепт соли для ванны из проекта "С любовью, Меган".

В рецепт входила английская соль, масло арники, масло лаванды, розовая гималайская соль и сухоцветы. По ее словам, эфирные масла вызвали ожоги, волдыри и язвы. Теперь женщина требует от Маркл 10 млн долларов компенсации за нанесенный ущерб здоровью.

Оказалось, что пострадавшая страдает диабетом. Позже врачи объяснили, что людям с диабетом не рекомендуется использовать соли для ванн.

"У людей с диабетом часто бывают сухие ноги или повреждение нервов, вызванное диабетической невропатией", – объяснили они.

Юрист продюсерской компании "С любовью, Меган" ответил, что предупреждение было на упаковке, а решение использовать рецепт – это личная ответственность каждого. Шоу тем временем уже продлили на второй сезон.

Недавно знаменитый шеф-повар Джеймсон Стокс рассказал, что Netflix пригрозил ему судебным иском после того, как он публично осудил шоу Меган Маркл "С любовью, Меган".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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