Культура и шоу-бизнес

Мама "Гарри Поттера" Джоан Роулинг оценила новый сериал

Гарри Поттер, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 04:22 Фото: jkrowling
Британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг прокомментировала тизер сериала "Гарри Поттер", сообщает Zakon.kz.

По информации на ее странице в соцсети Х, писательница оказалась в восторге от тизера сериала "Гарри Поттер".

"Это выглядит невероятно. Я так этому рада", – прокомментировала она.

Сначала студия HBO показала первый официальный кадр из нового сериала о Гарри Поттере, что буквально взорвало фанатскую аудиторию в комментариях в соцсети. Затем опубликовала первый видеоролик.

Он начинается с того, что Гарри живет в чулане под лестницей в доме Дурслей и ходит в магловскую школу. Его задирает кузен Дадли, а тетя Петунья уверяет, что он самый обычный мальчик, совсем не особенный. Затем герою приходит письмо из Хогвартса, куда ему помогает добраться Хагрид. В купе Хогвартс-экспресса Гарри впервые встречается с Роном и Гермионой.

Фото: Facebook/harrypotter

За первые 48 часов после публикации видео о юном волшебнике набрало 277 млн просмотров на разных платформах. Это сделало его самым просматриваемым в истории HBO и HBO Max.

Жена миллиардера Лорен Санчес получила приглашение главного редактора журнала Vogue Анны Винтур стать сопредседателем Met Gala в этом году.

Алия Абди
Читайте также
Сериал по "Гарри Поттеру" вызвал недовольство из-за Джоан Роулинг
16:12, 14 апреля 2023
Сериал по "Гарри Поттеру" вызвал недовольство из-за Джоан Роулинг
Джоан Роулинг понравился сценарий сериала о Гарри Поттере
08:48, 24 июня 2025
Джоан Роулинг понравился сценарий сериала о Гарри Поттере
Джоан Роулинг вновь оказалась в центре скандала
00:04, 30 декабря 2024
Джоан Роулинг вновь оказалась в центре скандала
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский теннисист выступит на турнире АТР 250 в Бухаресте
03:50, 30 марта 2026
Казахстанский теннисист выступит на турнире АТР 250 в Бухаресте
Чемпионка UFC из Кыргызстана сравнила женщин и мужчин в ММА
03:16, 30 марта 2026
Чемпионка UFC из Кыргызстана сравнила женщин и мужчин в ММА
Александр Бублик начал подготовку к грунтовому сезону (видео)
02:47, 30 марта 2026
Александр Бублик начал подготовку к грунтовому сезону (видео)
Главный тренер "Кайрата" рассказал, как команда 20 часов добиралась на игру с "Зенитом"
02:19, 30 марта 2026
Главный тренер "Кайрата" рассказал, как команда 20 часов добиралась на игру с "Зенитом"
