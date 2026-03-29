Мама "Гарри Поттера" Джоан Роулинг оценила новый сериал

Британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг прокомментировала тизер сериала "Гарри Поттер", сообщает Zakon.kz.

По информации на ее странице в соцсети Х, писательница оказалась в восторге от тизера сериала "Гарри Поттер".

"Это выглядит невероятно. Я так этому рада", – прокомментировала она.

It's going to be incredible. I'm so happy with it. — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 26, 2026

Сначала студия HBO показала первый официальный кадр из нового сериала о Гарри Поттере, что буквально взорвало фанатскую аудиторию в комментариях в соцсети. Затем опубликовала первый видеоролик.

Он начинается с того, что Гарри живет в чулане под лестницей в доме Дурслей и ходит в магловскую школу. Его задирает кузен Дадли, а тетя Петунья уверяет, что он самый обычный мальчик, совсем не особенный. Затем герою приходит письмо из Хогвартса, куда ему помогает добраться Хагрид. В купе Хогвартс-экспресса Гарри впервые встречается с Роном и Гермионой.

Фото: Facebook/harrypotter

За первые 48 часов после публикации видео о юном волшебнике набрало 277 млн просмотров на разных платформах. Это сделало его самым просматриваемым в истории HBO и HBO Max.

