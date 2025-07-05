Самые близкие люди Димаша Кудайбергена приехали его поддержать перед важным событием

Родители казахстанского певца Димаша Кудайбергена прибыли во Вьетнам, чтобы поддержать сына на его выступлении в Ханое, сообщает Zakon.kz.

Его мама Светлана Айтбаева 5 июля на своей странице в Instagram опубликовав серию теплых семейных фотографий и видео.

"Ужин в Ханое", – написала мама Димаша под постом.

На кадрах видно, как семья вместе гуляет по вечернему Ханою, наслаждаясь уличной атмосферой, и ужинает в одном из местных ресторанов.

Ранее сообщалось, что 6 июля Димаш Кудайберген примет участие в праздничном гала-концерте в Театре "Хо Гом" в честь годовщины культурной площадки. Вместе с ним на сцену выйдут Пласидо Доминго и Кристине Ополайс, а сопровождать выступление будет оркестр Sun Symphony Orchestra.