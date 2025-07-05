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Культура и шоу-бизнес

Самые близкие люди Димаша Кудайбергена приехали его поддержать перед важным событием

Димаша Кудайберген, Светлана Айтбаева, родители, семья , фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 00:12 Фото: instagram/sveta_aitbaeva73
Родители казахстанского певца Димаша Кудайбергена прибыли во Вьетнам, чтобы поддержать сына на его выступлении в Ханое, сообщает Zakon.kz.

Его мама Светлана Айтбаева 5 июля на своей странице в Instagram опубликовав серию теплых семейных фотографий и видео.

"Ужин в Ханое", – написала мама Димаша под постом.

На кадрах видно, как семья вместе гуляет по вечернему Ханою, наслаждаясь уличной атмосферой, и ужинает в одном из местных ресторанов. 

Ранее сообщалось, что 6 июля Димаш Кудайберген примет участие в праздничном гала-концерте в Театре "Хо Гом" в честь годовщины культурной площадки. Вместе с ним на сцену выйдут Пласидо Доминго и Кристине Ополайс, а сопровождать выступление будет оркестр Sun Symphony Orchestra.

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Айсулу Омарова
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