Димаша Кудайбергена феерично встретили во Вьетнаме
Фото: Instagram/dimash.news
Казахстанский певец Димаш Кудайберген прибыл 4 июля в столицу Вьетнама – город Ханой, сообщает Zakon.kz.
В международном аэропорту Ной Бай артиста встретили десятки поклонников, в том числе участники вьетнамского фан-клуба Dears. Некоторые из них поприветствовали певца на казахском языке. Встреча прошла в традиционной для фанатов атмосфере – с цветами, аплодисментами и просьбами об автографах.
6 июля Кудайберген выступит на сцене театра "Хо Гом" вместе с легендой мировой оперы Пласидо Доминго и латвийским сопрано Кристине Ополайс. Музыкальное сопровождение обеспечит Sun Symphony Orchestra.
Концерт приурочен ко второй годовщине открытия театра "Хо Гом", который уже успел стать одной из культурных достопримечательностей Ханоя.
А ранее сообщалось, что Баян Алагузова и Динара Сатжан обратились к министру культуры.
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