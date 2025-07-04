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Культура и шоу-бизнес

Димаша Кудайбергена феерично встретили во Вьетнаме

Димаш Кудайберген, Вьетнам, концерт , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 01:50 Фото: Instagram/dimash.news
Казахстанский певец Димаш Кудайберген прибыл 4 июля в столицу Вьетнама – город Ханой, сообщает Zakon.kz.

В международном аэропорту Ной Бай артиста встретили десятки поклонников, в том числе участники вьетнамского фан-клуба Dears. Некоторые из них поприветствовали певца на казахском языке. Встреча прошла в традиционной для фанатов атмосфере – с цветами, аплодисментами и просьбами об автографах.

6 июля Кудайберген выступит на сцене театра "Хо Гом" вместе с легендой мировой оперы Пласидо Доминго и латвийским сопрано Кристине Ополайс. Музыкальное сопровождение обеспечит Sun Symphony Orchestra.

Концерт приурочен ко второй годовщине открытия театра "Хо Гом", который уже успел стать одной из культурных достопримечательностей Ханоя.

А ранее сообщалось, что Баян Алагузова и Динара Сатжан обратились к министру культуры. 

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Айсулу Омарова
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