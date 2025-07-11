Максим Виторган ответил на хейт в адрес своей молодой возлюбленной

11 юля Максим Виторган ответил хейтерам из-за нападок на свою молодую возлюбленную Анну Короткову, сообщает Zakon.kz.

Началось с того, что Анна разместила совместное фото в честь годовщины их первого свидания. Пользователи обрушились с критикой на актера, назвав его "старым", "толстым" и "непостоянным".

Виторган назвал хейтеров "мухами" и признал претензии.

"Ну что сказать? Все правда. Я старый, потому что мое здоровье позволяет мне жить. Умереть молодым уже не получится. Я толстый, да. Мое благосостояние позволяет мне есть то, что я люблю, столько, сколько я люблю, и тогда, когда я люблю... Про женщин... Ну, вы поняли логику – сами закончите мысль, справитесь?" – написал актер.

Он призвал не заходить на их страницы и с юмором добавил, что теперь будет водить Анну в музеи и консерватории – возвращать "веру в человека".

6 июля его бывшая жена Ксения Собчак устроила танцевальный батл с беременной Идой Галич.