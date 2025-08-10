#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.49
627.7
6.75
Культура и шоу-бизнес

Финал республиканского конкурса "Мир Абая" состоялся в Шымкенте

конкурс в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 19:27 Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
В Шымкенте прошел заключительный этап республиканского конкурса "Мир Абая", направленного на популяризацию литературно-духовного наследия великого мыслителя, расширение кругозора и повышение интереса к художественной литературе, сообщает Zakon.kz.

Первый этап конкурса проходил с 1 июня по 15 июля. В этом году в нем приняли участие 117 человек в возрасте от 18 до 35 лет из всех регионов Казахстана, 26 из которых вышли в финал.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

На торжественном вечере финалисты выразительно читали стихи и "Слова назидания" Абая, а также представили исследования, посвященные его жизни и творчеству.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек отметил значимость наследия Абая для формирования духовно-нравственных ценностей молодежи.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

По итогам конкурса главный приз – 1 млн тенге – завоевал Малик Бекжан, сотрудник воинской части 6506. Первое место и 700 тыс. тенге получил Азат Мынбаев из Западно-Казахстанской области.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Конкурс "Мир Абая" проводится в Шымкенте третий год подряд и стал яркой площадкой для творческой молодежи, сохраняющей и развивающей ценности великого мыслителя.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Подарок от всего сердца: зрительница из Петропавловска привезла портрет для Дженнифер Лопес
Культура и шоу-бизнес
18:16, Сегодня
Подарок от всего сердца: зрительница из Петропавловска привезла портрет для Дженнифер Лопес
Какая атмосфера царит в Алматы перед концертом Дженнифер Лопес
Культура и шоу-бизнес
18:12, Сегодня
Какая атмосфера царит в Алматы перед концертом Дженнифер Лопес
В московском аэропорту прозвучала одна из самых известных песен Абая
Культура и шоу-бизнес
10:38, Сегодня
В московском аэропорту прозвучала одна из самых известных песен Абая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: