Финал республиканского конкурса "Мир Абая" состоялся в Шымкенте

В Шымкенте прошел заключительный этап республиканского конкурса "Мир Абая", направленного на популяризацию литературно-духовного наследия великого мыслителя, расширение кругозора и повышение интереса к художественной литературе, сообщает Zakon.kz.

Первый этап конкурса проходил с 1 июня по 15 июля. В этом году в нем приняли участие 117 человек в возрасте от 18 до 35 лет из всех регионов Казахстана, 26 из которых вышли в финал.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

На торжественном вечере финалисты выразительно читали стихи и "Слова назидания" Абая, а также представили исследования, посвященные его жизни и творчеству.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек отметил значимость наследия Абая для формирования духовно-нравственных ценностей молодежи.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

По итогам конкурса главный приз – 1 млн тенге – завоевал Малик Бекжан, сотрудник воинской части 6506. Первое место и 700 тыс. тенге получил Азат Мынбаев из Западно-Казахстанской области.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Конкурс "Мир Абая" проводится в Шымкенте третий год подряд и стал яркой площадкой для творческой молодежи, сохраняющей и развивающей ценности великого мыслителя.