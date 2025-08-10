#АЭС в Казахстане
#АЭС в Казахстане
Общество

День Абая в Шымкенте превратился в настоящий духовно-культурный праздник

День Абая в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 13:08 Фото: акимат Шымкента
В Шымкенте прошли масштабные мероприятия, посвященные 180-летию великого мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева, сообщает Zakon.kz.

Празднование началось с церемонии возложения цветов к памятнику поэту в парке Абая.

Фото: акимат Шымкента

В мероприятии приняли участие аким Шымкента Габит Сыздыкбеков, представители интеллигенции, общественные деятели, ученые, ректоры вузов, руководители политических партий и общественных организаций, представители Ассамблеи народа Казахстана и этнокультурных объединений, активная молодежь и горожане.

Фото: акимат Шымкента

Во время торжественного мероприятия дети выразительно прочитали стихи Абая, подарив слушателям особые эмоции. Участники также посетили музей "Хакім Абай", открытый в 2009 году, где познакомились с произведениями и переводами поэта, а также с бытом казахского народа того времени.

Фото: акимат Шымкента

Праздничная программа продолжилась в Выставочном центре, где развернулась экспозиция "Великий Абай Великой степи", представившая ценные экспонаты о жизни и творчестве поэта.

Фото: акимат Шымкента

Духовно-культурный праздник завершился республиканским конкурсом "Мир Абая" и концертами, а также литературными вечерами, которые прошли во всех культурных учреждениях города.

Андрей Дюсупов
