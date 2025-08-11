#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Памела Андерсон запустила лимитированную серию соленых огурцов с цветами

Памела Андерсон выпустила соленые огурцы с розами, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 08:38 Фото: Instagram/ingridabram
Известная актриса Памела Андерсон создала лимитированную серию острых соленых огурцов с цветами Pamela’s Pickles, сообщает Zakon.kz.

Новостью об "огурчиках Памелы" поделилась редактор ELLE Decor Ингрид Абрамович на своей странице в Instagram. Так, стало известно, что рецепт маринада актриса взяла из своей кулинарной книги "Я люблю тебя: рецепты от всего сердца".

"Не помню ни одного года, когда бы мы не мариновали, не консервировали, не варили варенье или горчицу. Это просто у меня в крови", – поделилась актриса привычками детства.

Летний проект создан в коллаборации с брендом уходовой косметики Flamingo Estate. В каждую банку добавлены веточки укропа и лепестки роз. По словам Андерсон, это съедобные бутоны, которые она также использует в качестве приправы к спагетти и заваривает в чай.

Фото: Instagram/ingridabram

Коллекция поступит в продажу уже сегодня, 11 августа. Каждая банка будет стоить 35 долларов, а все вырученные средства направят в Калифорнийский центр дикой природы. Это некоммерческая ветеринарная клиника для спасения диких животных.

Тем временем женщины в Газе страдают без воды и средств интимной гигиены.

Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
"Он на ней бесплатно": как кузнечик стал звездой концерта Джей Ло в Алматы
Культура и шоу-бизнес
09:39, Сегодня
"Он на ней бесплатно": как кузнечик стал звездой концерта Джей Ло в Алматы
Умер экс-гитарист Стаса Михайлова, "ВИА Гры" и участник группы MBAND Роман Ефанов
Культура и шоу-бизнес
23:58, 10 августа 2025
Умер экс-гитарист Стаса Михайлова, "ВИА Гры" и участник группы MBAND Роман Ефанов
Более 20 тысяч человек пришли на шоу Дженнифер Лопес в Алматы
Культура и шоу-бизнес
22:52, 10 августа 2025
Более 20 тысяч человек пришли на шоу Дженнифер Лопес в Алматы
