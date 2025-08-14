#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Вышел трейлер финальных серий второго сезона "Уэнсдей"

Финальные серии второго сезона &quot;Уэнсдей&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 04:24 Фото: Instagram/jennaortega
14 августа стриминговый сервис Netflix представил трейлер финальных серий второго сезона сериала "Уэнсдей", сообщает Zakon.kz.

Продолжение знаменитого шоу вновь рассказывает про Уэнсдей Аддамс, одну из детей семейки Аддамс, которая становится студенткой академии "Невермор". В продолжении гораздо больше хоррор-элементов, а одной из главных тем второго сезона стали взаимоотношения главной героини с ее мамой Мортишей.

Заключительные четыре эпизода выйдут 3 сентября.

Недавно медвежонок Ralph Lauren снялся в кино. В новой роли Polo Bear вместе с уличным голубем отправляется на поиски украденного произведения искусства.

Фото Алия Абди
Алия Абди
