Вышел трейлер финальных серий второго сезона "Уэнсдей"

14 августа стриминговый сервис Netflix представил трейлер финальных серий второго сезона сериала "Уэнсдей", сообщает Zakon.kz.

Продолжение знаменитого шоу вновь рассказывает про Уэнсдей Аддамс, одну из детей семейки Аддамс, которая становится студенткой академии "Невермор". В продолжении гораздо больше хоррор-элементов, а одной из главных тем второго сезона стали взаимоотношения главной героини с ее мамой Мортишей.

Заключительные четыре эпизода выйдут 3 сентября.

