Культура и шоу-бизнес

"Очень странные дела": вышел трейлер нового сезона

Трейлер второй части пятого сезона Очень странных дел, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 08:23 Фото: YouTube/Netflix
15 декабря онлайн-сервис Netflix официально представил трейлер второй части заключительного, пятого сезона сериала "Очень странные дела", сообщает Zakon.kz.

Этот релиз ознаменует начало финала одной из самых популярных франшиз в истории стриминга. Сюжетная арка финального сезона продолжает повествование о группе друзей из провинциального Хокинса, в очередной раз бросивших вызов потусторонним угрозам.

Действие разворачивается спустя полтора года после событий четвертого сезона. Герои активно разыскивают Векну, чтобы навсегда покончить с этой ужасающей сущностью и спасти свой город. Однако их противник таинственным образом исчез, что заставляет героев погрузиться в новые, еще более опасные расследования. Параллельно правительственные силы ведут собственные поиски, объектом которых становится Одиннадцатая, а в Хокинсе вводится строгий карантин, изолирующий город от внешнего мира.

Серии начнут выходить 25 декабря на Netflix, финал – 1 января.

Также из ближайших новинок: в конце декабря выйдет новогодняя комедия "Елки 12", в апреле Зендая и Роберт Паттинсон покажут подготовку к свадьбе в фильме "Драма" и появится пятый сезон "Пацанов". Кроме того, 12 декабря вышел новый тизер сиквела "Супербратьев Марио. Фильм".

Читайте также
Вышел первый тизер финального сезона "Очень странных дел"
05:47, 02 июня 2025
Вышел первый тизер финального сезона "Очень странных дел"
"Очень странные дела": вышел тизер финального сезона
02:17, 18 июля 2025
"Очень странные дела": вышел тизер финального сезона
Вышел трейлер нового сезона популярного сериала
08:50, 28 августа 2024
Вышел трейлер нового сезона популярного сериала
