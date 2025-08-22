#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Супруга Джастина Бибера поделилась редкими фотографиями с их сыном

супруга Джастина Бибера показала ребенка в день его первого дня рождения, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 00:48 Фото: Instagram/haileybieber
28-летняя супруга Джастина Бибера, модель Хейли Бибер, показала их совместного сына в честь его первого дня рождения, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она предстала в белой футболке и джинсах, держа ребенка на руках.

"Один год моему прекрасному мальчику. Счастливого первого дня рождения, Джек Блюз, ты – сама радость", – написала Бибер.

Поклонники в комментариях поздравили девушку с важным семейным праздником.

В 2018 году Хейли вышла замуж за Джастина Бибера. 9 мая прошлого года манекенщица объявила о своей беременности. В конце августа певец сообщил, что они с женой впервые стали родителями.


Отметим, что в мае Бибер показал крошечный халатик, который придумал для своего сына

