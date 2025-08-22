Супруга Джастина Бибера поделилась редкими фотографиями с их сыном
Фото: Instagram/haileybieber
28-летняя супруга Джастина Бибера, модель Хейли Бибер, показала их совместного сына в честь его первого дня рождения, сообщает Zakon.kz.
В Instagram она предстала в белой футболке и джинсах, держа ребенка на руках.
"Один год моему прекрасному мальчику. Счастливого первого дня рождения, Джек Блюз, ты – сама радость", – написала Бибер.
Поклонники в комментариях поздравили девушку с важным семейным праздником.
В 2018 году Хейли вышла замуж за Джастина Бибера. 9 мая прошлого года манекенщица объявила о своей беременности. В конце августа певец сообщил, что они с женой впервые стали родителями.
Отметим, что в мае Бибер показал крошечный халатик, который придумал для своего сына
