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Культура и шоу-бизнес

Джастин Бибер показал крошечный халатик, который придумал для своего сына

Джастин Бибер разработал дизайн халата для восьмимесячного сына, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 19:07 Фото: Instagram/justinbieber
Канадский певец Джастин Бибер разработал дизайн одежды для своего восьмимесячного сына Джека Блюза Бибера, сообщает Zakon.kz.

В Instagram 31-летний исполнитель продемонстрировал снимок крошечного белого халата с поясом на талии и шапки в аналогичном стиле. В подписи артист указал, что данные предметы гардероба выпущены под его брендом Skylrk, который был презентован ранее.

"Детский халат Skylrk для моего малыша Джека", – подписал пост Бибер.

Поклонников такой жест умилил:

– Это прекрасно, Джастин.

– Для малыша Джека. Ты действительно отец.

– Такой малюсенький халатик.

– Костюм малыша для концерта. Мы готовы к выходу!

Ранее друзья популярного певца Джастина Бибера заявили об опасениях, что артист "теряет связь с реальностью".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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