Джастин Бибер показал крошечный халатик, который придумал для своего сына

Канадский певец Джастин Бибер разработал дизайн одежды для своего восьмимесячного сына Джека Блюза Бибера, сообщает Zakon.kz.

В Instagram 31-летний исполнитель продемонстрировал снимок крошечного белого халата с поясом на талии и шапки в аналогичном стиле. В подписи артист указал, что данные предметы гардероба выпущены под его брендом Skylrk, который был презентован ранее.

"Детский халат Skylrk для моего малыша Джека", – подписал пост Бибер.

Поклонников такой жест умилил:

– Это прекрасно, Джастин. – Для малыша Джека. Ты действительно отец. – Такой малюсенький халатик. – Костюм малыша для концерта. Мы готовы к выходу!

Ранее друзья популярного певца Джастина Бибера заявили об опасениях, что артист "теряет связь с реальностью".

