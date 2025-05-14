Джастин Бибер показал крошечный халатик, который придумал для своего сына
Фото: Instagram/justinbieber
Канадский певец Джастин Бибер разработал дизайн одежды для своего восьмимесячного сына Джека Блюза Бибера, сообщает Zakon.kz.
В Instagram 31-летний исполнитель продемонстрировал снимок крошечного белого халата с поясом на талии и шапки в аналогичном стиле. В подписи артист указал, что данные предметы гардероба выпущены под его брендом Skylrk, который был презентован ранее.
"Детский халат Skylrk для моего малыша Джека", – подписал пост Бибер.
Поклонников такой жест умилил:
– Это прекрасно, Джастин.
– Для малыша Джека. Ты действительно отец.
– Такой малюсенький халатик.
– Костюм малыша для концерта. Мы готовы к выходу!
Ранее друзья популярного певца Джастина Бибера заявили об опасениях, что артист "теряет связь с реальностью".
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