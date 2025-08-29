#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Принцесса Дубая Махра обручилась с американским рэпером

принцесса Дубая обручилась с известным рэпером, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 00:09 Фото: Instagram/_xtianna_/frenchmontana
Американский рэпер Френч Монтана, который является основателем и главным исполнительным директором Cocaine City Records, в соцсетях показал поклонникам, что обручился с принцессой Дубая шейхой Махрой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет TMZ, помолвка состоялась еще в июне во время Недели моды в Париже. Пара не скрывала свои отношения: с 2024 года рэпера видели с принцессой в мечетях и ресторанах в Дубае и Марокко, на парижском мосту Искусств и даже на прогулке по пустыне верхом на верблюдах.

Точную дату свадьбы стороны пока не называют. 

Согласно данным издания, выбор принцессы одобрили ее родственники. Отец Махры – правитель Дубая Мохаммед бин Рашид Аль Мактум. В 2024 году она ушла от первого мужа, объявив о разводе в соцсети. Насколько известно, причиной были его измены.

Рэпер Карим Харбуш, более известный под псевдонимом Френч Монтана, родился в Марокко, но сумел сделать музыкальную карьеру в США. Он исповедует суннитский ислам. Для него брак с шейхой Махрой также не станет первым. С первой женой Монтана развелся в 2012 году. В 2014 году он встречался с телезвездой Хлои Кардашьян, но роман продлился недолго.

Отметим, что в Instagram артист опубликовал снимок кольца, которое он подарил возлюбленной. Пост он никак не подписал и лишь отметил принцессу на фото.

Отметим, что в июле 2024 года принцесса Дубая объявила мужу о разводе через социальные сети.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
