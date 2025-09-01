#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Стало известно, кто сыграет профессора Флитвика в ремейке про Гарри Поттера

Уорвик Дэвис возвращается к роли в сериале про Гарри Поттера, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 19:59 Фото: Instagram/hbo
Актер Уорвик Дэвис, прославившийся благодаря роли одного из преподавателей в оригинальной серии фильмов про Гарри Поттера, примет участие в съемках сериального ремейка от HBO, который в данное время активно снимается, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Hollywood Reporter, Дэвис вернется к роли профессора Филиуса Флитвика в грядущей новой экранизации книг "Гарри Поттер".

Отмечается также, что на данный момент он стал единственным актером из оригинальных фильмов, который появится в новой версии приключений юного волшебника.

"Мы рады объявить о возвращении Уорвика Дэвиса в роли профессора Флитвика, а также приветствовать Элайджу Ошина в роли Дина Томаса, Финна Стивенса в роли Винсента Крэбба, Уильяма Нэша в роли Грегори Гойла, Сирин Саба в роли профессора Помоны Спраут, Ричарда Дёрдена в роли профессора Катберта Биннса, Брид Бреннан в роли мадам Поппи Помфри и Ли Гилл в роли Крюкохвата", – заявили в HBO.

В июле 2025 года американский медиаконгломерат Warner Bros. Discovery объявил о начале съемок в Великобритании нового сериала по франшизе о Гарри Поттере. Отмечалось, что премьера сериала состоится на платформах HBO и HBO Max в 2027 году.

Ранее в компании уже огласили имена семи актеров, которых утвердили на роли в сериале по вселенной "Гарри Поттера". Затем стало известно, кто сыграет детей семьи Уизли.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
