Культура и шоу-бизнес

Стало известно, кто сыграет детей семьи Уизли в сериале о Гарри Поттере

кино, , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 00:12 Фото: Х/DiscussingFilm
Американская телекомпания HBO сообщила имена и опубликовала совместное фото актеров, которые в новом сериале по книгам Гарри Поттере сыграют братьев и сестер его лучшего друга Рона Уизли, сообщает Zakon.kz.
"Мы тепло приветствуем Тристана Харланда в роли Фреда Уизли, Габриэля Харланда в роли Джорджа Уизли, Рори Спунера в роли Перси Уизли и Грейси Кокрейн в роли Джинни Уизли в оригинальном сериале HBO "Гарри Поттер", – говорится в публикации HBO.

В июле 2025 года американский медиаконгломерат Warner Bros. Discovery объявил о начале съемок в Великобритании нового сериала по франшизе о Гарри Поттере. Отмечалось, что премьера сериала состоится на платформах HBO и HBO Max в 2027 году.

Ранее в компании уже огласили имена семи актеров, которых утвердили на роли в сериале по вселенной "Гарри Поттера".

Андрей Дюсупов
