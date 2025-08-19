Стало известно, кто сыграет детей семьи Уизли в сериале о Гарри Поттере

Американская телекомпания HBO сообщила имена и опубликовала совместное фото актеров, которые в новом сериале по книгам Гарри Поттере сыграют братьев и сестер его лучшего друга Рона Уизли, сообщает Zakon.kz.

"Мы тепло приветствуем Тристана Харланда в роли Фреда Уизли, Габриэля Харланда в роли Джорджа Уизли, Рори Спунера в роли Перси Уизли и Грейси Кокрейн в роли Джинни Уизли в оригинальном сериале HBO "Гарри Поттер", – говорится в публикации HBO.

В июле 2025 года американский медиаконгломерат Warner Bros. Discovery объявил о начале съемок в Великобритании нового сериала по франшизе о Гарри Поттере. Отмечалось, что премьера сериала состоится на платформах HBO и HBO Max в 2027 году.

Ранее в компании уже огласили имена семи актеров, которых утвердили на роли в сериале по вселенной "Гарри Поттера".