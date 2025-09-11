#АЭС в Казахстане
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
538.2
629.64
6.34
Культура и шоу-бизнес

Казахстанскую певицу сравнили со знаменитой Хюррем Султан

Казахстанская певица Каракат Абильдина , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 07:20 Фото: Instagram/karakat_a
Казахстанская певица Каракат Абильдина опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост о силе человеческого тепла. По словам артистки, она стремится жить по принципу: "Свети. Твори. Живи", сообщает Zakon.kz.

Певица выразила уверенность, человек способен быть похожим на солнце – через искренность, теплые слова и добрые поступки.

По ее словам, Солнце не делит никого. Человека и природу, добрых и злых – оно дарит всем одинаково свет и тепло. 

"Для меня это не просто слова. Это мой принцип. "Свети. Твори. Живи". Сияй. Вдохновляй. Созидай. Потому что твой внутренний свет может осветить чью-то тьму. Что может быть лучше, чем дарить окружающим солнечное тепло?" – пояснила певица.

В комментариях под постом образ на видео Каракат сравнили с одной из самых увековеченных фигур в Османской империи – Хюррем Султан:

  • Вы идете как Хюррем.
  • Казахская Хюррем. Богиня.
  • Красавица! Ум под стать красоте, в красоте Каракат ханым нет границ. 

Ранее казахстанцы пришли в восторг от невестки Розы Рымбаевой.

Аксинья Титова
