Казахстанскую певицу сравнили со знаменитой Хюррем Султан

Казахстанская певица Каракат Абильдина опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост о силе человеческого тепла. По словам артистки, она стремится жить по принципу: "Свети. Твори. Живи", сообщает Zakon.kz.

Певица выразила уверенность, человек способен быть похожим на солнце – через искренность, теплые слова и добрые поступки.

По ее словам, Солнце не делит никого. Человека и природу, добрых и злых – оно дарит всем одинаково свет и тепло.

"Для меня это не просто слова. Это мой принцип. "Свети. Твори. Живи". Сияй. Вдохновляй. Созидай. Потому что твой внутренний свет может осветить чью-то тьму. Что может быть лучше, чем дарить окружающим солнечное тепло?" – пояснила певица.

В комментариях под постом образ на видео Каракат сравнили с одной из самых увековеченных фигур в Османской империи – Хюррем Султан:

Вы идете как Хюррем.

Казахская Хюррем. Богиня.

Красавица! Ум под стать красоте, в красоте Каракат ханым нет границ.

Ранее казахстанцы пришли в восторг от невестки Розы Рымбаевой.