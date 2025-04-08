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Культура и шоу-бизнес

Певица Каракат Абильдина закатила для подруг шикарную вечеринку

Певица Каракат Абильдина закатила для подруг той в свой день рождения, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 16:57 Фото: Instagram/karakat_a
6 апреля 2025 года казахстанской певице Каракат Абильдиной исполнилось 47 лет. В связи с этим она закатила шикарную вечеринку, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 7 апреля 2025 года, именинница поделилась в Instagram кадрами с торжества. На них были замечены ее супруг – певец и композитор Кыдырали Болманов, а также сыновья.

"Моя весна. День рождения отмечали только с девочками", – написала Абильдина.

Также она поблагодарила гостей, которые поддержали дресс-код и пришли в белом.

Поклонники поздравили Каракат еще раз с днем рождения и просто завалили ее комплиментами:

  • "Поздравляю вас с новым возрастом".
  • "С днем рождения! Будьте всегда в числе счастливчиков".
  • "Ваша вечеринка была такой же белой, как и вы. Настоящий пример казахской женщины. Пусть новый возраст принесет вам только добро".
  • "Вы, как весенний цветок, – прекрасной души человек. Мы вас очень сильно любим. Пусть в новом возрасте у вас происходит только хорошее. Желаю долгих лет жизни".

Болманов и Абильдина поженились в 1999 году. У супругов шестеро детей: четыре сына (Бекболат, Иманали, Нурали, Айсултан) и две дочерей (Аяла, Айзада). Одна из самых образцовых семей казахстанского шоу-бизнеса занимается не только творчеством, но и бизнесом.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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