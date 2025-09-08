#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
535.13
627.44
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
535.13
627.44
6.52
Культура и шоу-бизнес

Казахстанцы пришли в восторг от невестки Розы Рымбаевой

Невестка Розы Рымбаевой, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 03:59 Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Казахстанские артисты Али Окапов и Акерке Буркитбай провели выходные. Невестка народной артистки Розы Рымбаевой поделилась в соцсетях снимками с вечеринки по случаю дня рождения одного из их друзей, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-stories кобызистка показала, как ее супруг принимает участие в конкурсной программе вечера. По словам Акерке, ее супруг очень любит участвовать в конкурсах.

Пользователи сети выразили восхищение новой подборкой фотографий и оставили комплименты для Акетке Буркитбай:

  • Вы очень красивая. Будьте счастливы с Али. Пусть у вас родится красивая дочка.
  • Красотка, как я обажаю тебя.
  • Будьте счастливы! Али и она – очень замечательные люди.

Ранее один из сыновей Розы Рымбаевой покорил фанатов философским взглядом на жизнь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
P. Diddy обвинили в организации убийства Тупака
Культура и шоу-бизнес
01:09, 09 сентября 2025
P. Diddy обвинили в организации убийства Тупака
Я очень даже жив: звезда фильма "Мачете" Дэнни Трехо вынужден оправдываться в соцсетях
Культура и шоу-бизнес
18:58, 08 сентября 2025
Я очень даже жив: звезда фильма "Мачете" Дэнни Трехо вынужден оправдываться в соцсетях
Жена Кайрата Нуртаса показала первые кадры фотосессии пятого ребенка
Культура и шоу-бизнес
17:43, 08 сентября 2025
Жена Кайрата Нуртаса показала первые кадры фотосессии пятого ребенка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: