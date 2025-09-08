Казахстанцы пришли в восторг от невестки Розы Рымбаевой
Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Казахстанские артисты Али Окапов и Акерке Буркитбай провели выходные. Невестка народной артистки Розы Рымбаевой поделилась в соцсетях снимками с вечеринки по случаю дня рождения одного из их друзей, сообщает Zakon.kz.
В Instagram-stories кобызистка показала, как ее супруг принимает участие в конкурсной программе вечера. По словам Акерке, ее супруг очень любит участвовать в конкурсах.
Пользователи сети выразили восхищение новой подборкой фотографий и оставили комплименты для Акетке Буркитбай:
- Вы очень красивая. Будьте счастливы с Али. Пусть у вас родится красивая дочка.
- Красотка, как я обажаю тебя.
- Будьте счастливы! Али и она – очень замечательные люди.
Ранее один из сыновей Розы Рымбаевой покорил фанатов философским взглядом на жизнь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript