Культура и шоу-бизнес

Меган Маркл обратилась к мужу и разозлила подписчиков

День рождения принца Гарри, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 05:25 Фото: pixabay
Обращение герцогини Сассекской Меган к принцу Гарри вызвало недовольство среди ее Instagram-подписчиков, сообщает Zakon.kz.

А все потому, что 15 сентября Меган Маркл вполне кратко и емко поздравила принца Гарри с 41-летием.

"Oh hi, Birthday boy" – подписала поздравительное фото герцогиня.

Она выложила фотографию из далекой молодости супруга в форме ВВС.

Фото: Instagram/meghan

И, если подписчики оценили архивное фото младшего сына короля Чарльза III и покойной принцессы Уэльской Дианы Генри Чарльза Альберта Дэвида, известного с раннего детства всему миру как принц Гарри, то краткий текст вызвал у них недовольство.

"Ни прибавить, ни убавить", – отметили они.

Также о Гарри известно, что на данный момент он занимает пятое место в порядке наследования британского престола. Принцесса Диана называла младшего сына "мой маленький Спенсер" – прозвище было связано с цветом его волос.

В 17 лет Гарри пристрастился к по-настоящему опасным увлечениям, из-за чего его отец Чарльз отправил сына в "Реабилитационный центр Featherstone Lodge" в Пекхэме, на юге Лондона. У Гарри есть собственные герб и монограмма. Когда ему исполнилось 18 лет, бабушка королева Елизавета подарила ему собственный герб, в разработке которого он принимал участие.

Свадебное платье принцессы Дианы унаследовал именно Гарри. Однако, Меган Маркл не стала выходить замуж в наряде своей покойной свекрови, а предпочла платье на заказ у дома Givenchy.

В настоящее время соседи королевской семьи жалуются на британский бренд Burberry из-за предстоящего шоу во время Недели моды в Лондоне.

Фото Алия Абди
Алия Абди
