Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас сообщил фанатам радостную новость

Кайрат Нуртас, концерт, алматы , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 23:10 Фото: Instagram/kairat_nurr
Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас объявил о проведении сольного концерта на Центральном стадионе Алматы. Выступление запланировано на 31 октября 2025 года.

Артист 17 сентября сообщил об этом в своем Instagram-аккаунте. По его словам, концерт станет особенным событием – впервые за последние 10 лет он вновь выйдет на большую арену.

"Спустя 10 лет мы снова встретимся на большом стадионе. Вот уже почти 20 лет вы делите со мной трудные и радостные моменты моего творческого пути. Спасибо вам за поддержку!" – написал певец, добавив, что с нетерпением ждет встречи с поклонниками.

Билеты на концерт Кайрата Нуртаса скоро поступят в продажу на сайте kino.kz.

А ранее мы писали о том, что ждет фанатов на грандиозном концерте Backstreet Boys в Алматы. Подробнее можно узнать здесь

Айсулу Омарова
