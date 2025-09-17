Кайрат Нуртас сообщил фанатам радостную новость

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас объявил о проведении сольного концерта на Центральном стадионе Алматы. Выступление запланировано на 31 октября 2025 года.

Артист 17 сентября сообщил об этом в своем Instagram-аккаунте. По его словам, концерт станет особенным событием – впервые за последние 10 лет он вновь выйдет на большую арену.

"Спустя 10 лет мы снова встретимся на большом стадионе. Вот уже почти 20 лет вы делите со мной трудные и радостные моменты моего творческого пути. Спасибо вам за поддержку!" – написал певец, добавив, что с нетерпением ждет встречи с поклонниками.

Билеты на концерт Кайрата Нуртаса скоро поступят в продажу на сайте kino.kz.

