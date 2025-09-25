#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас побил рекорд продаж билетов на свой концерт

Фото: Instagram/Kairat Nurtas
Казахстанский певец Кайрат Нуртас 31 октября 2025 года на Центральном стадионе Алматы проведет свой долгожданный большой концерт. Этого музыкального вечера артист ждал 10 лет, сообщает Zakon.kz.

По его словам, зрителей ждет настоящее шоу.

Сегодня, 25 сентября 2025 года, исполнитель хита Seni Suiem решил похвастаться еще одной новостью.

За сутки с начала старта продаж было раскуплено 15 тысяч билетов.

"Спасибо большое за поддержку и любовь", – обратился к поклонникам артист.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 19:23
Кайрат Нуртас сообщил фанатам радостную новость

Артист уже рассказывал, что вместе с ним на сцену выйдут Ninety One, группа "Ирина Кайратовна" и NaZima.

Ранее мы писали, что мама известного казахстанского артиста Димаша Кудайбергена порадовала в очередной раз поклонников новыми снимками. На этот раз Светлана Айтбаева позировала на фоне главной достопримечательности Парижа – Эйфелевой башни.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
