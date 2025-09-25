Кайрат Нуртас побил рекорд продаж билетов на свой концерт

Казахстанский певец Кайрат Нуртас 31 октября 2025 года на Центральном стадионе Алматы проведет свой долгожданный большой концерт. Этого музыкального вечера артист ждал 10 лет, сообщает Zakon.kz.

По его словам, зрителей ждет настоящее шоу.

Сегодня, 25 сентября 2025 года, исполнитель хита Seni Suiem решил похвастаться еще одной новостью.

За сутки с начала старта продаж было раскуплено 15 тысяч билетов.

"Спасибо большое за поддержку и любовь", – обратился к поклонникам артист.

Артист уже рассказывал, что вместе с ним на сцену выйдут Ninety One, группа "Ирина Кайратовна" и NaZima.

