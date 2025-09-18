"Интервидение" в Москве: участник неожиданно отказался выступать

17 сентября Брэндон Ховард, который должен был представлять США на конкурсе песни "Интервидение", заявил за три дня до конкурса, что не сможет прилететь в Москву, сообщает Zakon.kz.

Как передает оргкомитет конкурса в своем Telegram-канале, это связано с семейными обстоятельствами конкурсанта. Вместо него США представит австралийская певица с творческим псевдонимом Vassy.

Василики Карагиоргос родилась в семье греческих эмигрантов в австралийском Дарвине. Ее песня звучала в оскароносном фильме Disney "Холодное сердце" в 2013 году. Внимательные фанаты певицы сразу же заметили, что 17 сентября со страницы Vassy в "Википедии" удалили информацию о том, что она является амбассадором прав cексуальных меньшинств.

10-й конкурс песни пройдет в Москве 20 сентября. Казахстан на нем представит певец Амре (Ернар Садирбаев). Он выступит под седьмым номером.

