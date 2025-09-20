Яна Рудковская восхитилась артистами из Кыргызстана на "Интервидении"
Нескрываемым восторгом кыргызскими исполнителями Рудковская поделилась в своем Telegram-канале. Ее любимчики с песней "Жалгыз сага" заняли второе место, набрав 373 баллов. Победителем стал исполнитель из Вьетнама Дык Фук.
Фото: Telegram/Интервидение
Третье место досталось представительнице Катара, певице Дане Аль-Мир с песней Huwa Dha Anta. Она получила 369 баллов. Казахстанский певец под творческим псевдонимом Amre вошел в топ-10 победителей.
Всего же на конкурсе были представлены 23 страны, десятки артистов, тысячи зрителей в зале и миллионы – у экранов. В следующем году конкурс будет принимать у себя Саудовская Аравия.
Фото: Telegram/Интервидение
Amre выступил седьмым по счету, исполнив композицию "Даланын нуры" ("Свет степи") на казахском языке. Песня стала настоящим гимном любви к родной земле и получила широкий отклик у зрителей.