#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.19
636.44
6.49
Культура и шоу-бизнес

Яна Рудковская восхитилась артистами из Кыргызстана на "Интервидении"

Кыргызстан на &quot;Интервидении&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 03:30 Фото: Telegram/Интервидение
Продюсер Яна Рудковская особенно выделила трио Nomad из Кыргызстана на песенном конкурсе "Интервидение-2025" в Москве, сообщает Zakon.kz.

Нескрываемым восторгом кыргызскими исполнителями Рудковская поделилась в своем Telegram-канале. Ее любимчики с песней "Жалгыз сага" заняли второе место, набрав 373 баллов. Победителем стал исполнитель из Вьетнама Дык Фук.

Фото: Telegram/Интервидение

Третье место досталось представительнице Катара, певице Дане Аль-Мир с песней Huwa Dha Anta. Она получила 369 баллов. Казахстанский певец под творческим псевдонимом Amre вошел в топ-10 победителей.

Всего же на конкурсе были представлены 23 страны, десятки артистов, тысячи зрителей в зале и миллионы – у экранов. В следующем году конкурс будет принимать у себя Саудовская Аравия.

Фото: Telegram/Интервидение

Amre выступил седьмым по счету, исполнив композицию "Даланын нуры" ("Свет степи") на казахском языке. Песня стала настоящим гимном любви к родной земле и получила широкий отклик у зрителей.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Последние
Популярные
