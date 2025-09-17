#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Легендарная арена Нью-Йорка взбудоражила поклонников Димаша Кудайбергена

казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 17:03 Фото: Instagram/dimash.news
Накануне, 16 сентября 2025 года, в Instagram легендарной Madison Square Garden – одной из самых известных и культовых арен в мире – анонсировали концерт известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, сообщает Zakon.kz.

Как следует из записи под роликом, где показаны захватывающие фрагменты концертов всемирно известного казахстанца:

"Менее чем через 3 недели состоится дебют Димаша Кудайбергена в The Garden! Осталось ограниченное количество билетов".

Под публикацией сразу же сбежалась многомиллионная армия поклонников 31-летнего народного артиста РК. Поклонники из разных уголков нашей планеты восторженно написали, что с нетерпением ждут концерта Димаша, и пожелали своему кумиру удачи:

  • "Лучший голос в мире!"
  • "Димаш, удачи и вдохновения!"
  • "Радуюсь за тех, кто будет на концерте. Удачи Димашу!"
  • "Поклонники на всех континентах Земли ждут этот концерт! Удачи, Димаш!"
  • "Как мы соскучились по концертам! Удачи тебе, Димаш, в потрясающем Madison Square Garden!"
  • "Это будет незабываемый концерт, первое выступление казахстанского артиста в легендарном Madison Square Garden. До встречи там!"
  • "Dears во всех уголках земного шара с нетерпением ждут этого концерта. Пусть он пройдет на высшем уровне, как все твои концерты".
  • "Уау! Совсем начало обновленного тура "Stranger" обожаемого всем миром Димаша в легендарном Madison Square Garden. Знаем, что это будет потрясающе! Любим, скучаем и очень ждем!"
  • "Это будет потрясающий концерт, который нельзя пропустить! Я впервые пойду на концерт в The Garden и просто не могу дождаться, чтобы услышать необыкновенный голос Димаша в этой знаменитой арене!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 17:03
Димаш Кудайберген заявил о сольном концерте

В мае 2025 года Димаш Кудайберген сообщил, что даст сольный концерт в Нью-Йорке на Madison Square Garden. Позднее стало известно, что на знаменитой арене артист представит специальную программу мирового тура "Stranger" 5 октября.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
