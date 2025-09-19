#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Интервидение-2025: Казахстан представит Амре и восьмилетняя Жасмин

казахстанский певец Амре, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 17:17 Фото: Zakon.kz
В преддверии международного конкурса "Интервидение-2025" чувствуется особая атмосфера. На сцене за звание лучшего выступления будут бороться 23 исполнителя из разных стран, а миллионы зрителей смогут увидеть шоу в прямом эфире, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили организаторы, трансляция будет вестись на четырех континентах, а записи покажут практически во всех странах-участницах в течение суток

Казахстан представит артист Амре с композицией "Дала таңы" на стихи поэта Саята Рахымжанова. Ернар Садырбаев, больше известный под псевдонимом Амре – победитель конкурса "Славянский базар", лауреат Государственной премии Дарын.

Номер станет необычным: вместе с певцом на сцену выйдет восьмилетняя Жасмин Кайраткызы – самая юная участница казахстанской делегации. Кастинг на эту роль был масштабным: Жасмин выбрали среди сотни претенденток. Подробности номера пока держатся в секрете, но коллеги по конкурсу уже оценили его трогательность и силу.

"Эта песня не только здесь завоюет сердца всех участников, она уже завоевала – они подпевают, они поют мелодию этой песни. Самая главная задача для нас, чтобы она стала хитом и в Казахстане, одной из лидирующих патриотических песен о любви к Родине", – подчеркнул генеральный продюсер делегации Казахстана Алтынбек Рахметов в интервью Первому каналу "Евразия".

В кулуарах конкурсанты делятся с корреспондентами ожиданиями.

"Мне очень интересно, как будут голосовать люди, которые друг с другом особо не пересекались. Здесь более 20 стран, и, мне кажется, это будет объективно", – отметил певец Амре.

Среди участников – представители Бразилии Лусиану Калазанса и Таис Надер, которые отмечают 11-летие совместной жизни, и певица из Беларуси Анастасия Кравченко, уверенная, что конкурс – это площадка для дружбы и культурного обмена:

Финал конкурса "Интервидение-2025" состоится 20 сентября в 22:30 на Первом канале "Евразия". Болейте за наших!

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
