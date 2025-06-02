#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
510.81
578.59
6.51
Культура и шоу-бизнес

Казахстан примет участие в "Интервидении"

Конкурс, сцена, огни, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 08:41 Фото: pexels
Музыкальные исполнители и коллективы в Казахстане проявили интерес к участию в конкурсе песни "Интервидение". Представителя от республики планируется выбрать до конца июня, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили ТАСС в комитете культуры Министерства культуры и информации Казахстана, участника от республики выберут в июне.

"Определение представителя планируется завершить до конца июня 2025 года. В рамках внутреннего отбора рассматриваются несколько претендентов из числа молодых казахстанских исполнителей, проявивших себя на национальных и международных площадках. Точное количество заявок уточняется, но интерес к конкурсу среди представителей музыкальной индустрии имеется", – сообщили в ведомстве.

В комитете отметили, что "вопрос языка исполнения будет зависеть от выбранного произведения и стратегии выступления". "Возможны варианты исполнения на казахском, русском или английском языках, либо их комбинации", – добавили в комитете министерства.

"Интервидение" – песенный конкурс, существовавший в 1946-1993 годах. Проводился Международной организацией телевидения и радиовещания (OIRT) в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением"– музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза.

В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Другие новости музыки: ранее поклонники встретили Димаша Кудайбергена в Барселоне.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Баян Алагузова показала свое школьное фото в дерзком образе
Культура и шоу-бизнес
07:56, Сегодня
Баян Алагузова показала свое школьное фото в дерзком образе
Вышел первый тизер финального сезона "Очень странных дел"
Культура и шоу-бизнес
05:47, Сегодня
Вышел первый тизер финального сезона "Очень странных дел"
В своей квартире найдена мертвой 24-летняя экс-участница "Дома-2" Кристина Белая
Культура и шоу-бизнес
01:55, 02 июня 2025
В своей квартире найдена мертвой 24-летняя экс-участница "Дома-2" Кристина Белая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: