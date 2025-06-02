Казахстан примет участие в "Интервидении"

Музыкальные исполнители и коллективы в Казахстане проявили интерес к участию в конкурсе песни "Интервидение". Представителя от республики планируется выбрать до конца июня, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили ТАСС в комитете культуры Министерства культуры и информации Казахстана, участника от республики выберут в июне.

"Определение представителя планируется завершить до конца июня 2025 года. В рамках внутреннего отбора рассматриваются несколько претендентов из числа молодых казахстанских исполнителей, проявивших себя на национальных и международных площадках. Точное количество заявок уточняется, но интерес к конкурсу среди представителей музыкальной индустрии имеется", – сообщили в ведомстве.

В комитете отметили, что "вопрос языка исполнения будет зависеть от выбранного произведения и стратегии выступления". "Возможны варианты исполнения на казахском, русском или английском языках, либо их комбинации", – добавили в комитете министерства.

"Интервидение" – песенный конкурс, существовавший в 1946-1993 годах. Проводился Международной организацией телевидения и радиовещания (OIRT) в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением"– музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза.

В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

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