Культура и шоу-бизнес

В Астане интеллигенция обсудила Послание президента

обсуждение Послания президента в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 18:12 Фото: пресс-служба акимата города Астаны
В столичном Доме дружбы состоялся круглый стол "Қаламгер және қоғам", объединивший представителей городских структур, литературного сообщества и общественных деятелей, сообщает Zakon.kz.

Темой обсуждения стало Послание главы государства "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию".

Участники встречи рассматривали, как изложенные в Послании идеи и задачи – от внедрения искусственного интеллекта до цифровой трансформации столицы – соотносятся с развитием литературы, сохранением духовных ценностей и ролью интеллигенции в обществе.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Модератором мероприятия выступил председатель столичного филиала Союза писателей Казахстана Бауыржан Бабажанұлы.

С приветственным словом выступил заместитель акима Астаны Есет Байкен, подчеркнув, что интеллигенция всегда была источником знаний и движущей силой общества, а Союз писателей РК – ключевым партнером акимата в сфере духовного и культурного развития столицы.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Он напомнил, что в рамках проекта "Мастерская писателя" проходят публичные лекции известных авторов – Төлен Әбдік, Қойшығара Салғараұлы, Тұрсын Жұртбай; регулярно организуются научно-познавательные экспедиции, поэтические вечера, мероприятия, посвящённые великим личностям, включая экспедицию в честь 180-летия Абая.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Отдельно была затронута тема цифровой трансформации столицы, на которую в Послании главы государства сделан особый акцент. В рамках проекта "Умный город" совместно с международным холдингом G42 в Астане начато внедрение систем искусственного интеллекта. Опираясь на опыт Абу-Даби, Дубая, Лондона и Сингапура, будет запущена система видеокамер, способная выявлять нарушения в дорожном движении и общественной безопасности.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Астана развивается динамично: население города уже превысило 1,6 млн человек, а по прогнозам к 2035 году может достичь 2,3 млн. Это требует новых школ, расширения дорожной сети, увеличения общественного транспорта и модернизации социальной инфраструктуры.

Круглый стол "Қаламгер және қоғам" стал площадкой для открытого диалога о том, как задачи, обозначенные в Послании президента, сочетаются с сохранением богатого литературного наследия, поддержкой творческой интеллигенции и продвижением инноваций в столице.

Участники встречи выразили готовность и дальше активно участвовать в реализации идей, изложенных в Послании, укрепляя связь между культурой, обществом и современными технологиями.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
